 Фотозвіт з Гала-вечора професійних боїв з К-1 Absolute World Fighting League та результати запеклих боїв🔥🥊

У співголовному бою вечора за титул Чемпіона України з К-1 за версією AWFL у вазі 67 кг (Городиський Владислав – Грідасов Владислав) перемогу нокаутом одержав Городиський Владислав @vhorodyskyi та став Чемпіоном України з К-1 за версією AWFL, а вже незабаром на нього чекає бій за титул інтерконтинентального Чемпіона з К-1.