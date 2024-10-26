Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм:
00:00 Парад БРИКС
3:20 Глобализация по-китайски
5:18 Отказ от доллара через "не хочу"
6:20 Зачатки структур БРИКС
8:45 Успех российской дипломатии
10:58 Подтверждение ультиматума Путина
12:07 Территориальная целостность
13:52 Гуттериш в Казани
15:53 Катастрофа ООН
17:25 Запад - проблема глобалистов
20:35 Борьба с санкциями
23:10 Язык Эзопа у Путина
26:30 Игра в северокорейцев
30:30 Футболка Зеленского: подарок Лаврову
34:10 Переговоры ЦЕНОЙ Украины
36:09 Проигрывать, так все вместе
38:32 Фантазии в мирных планах
40:10 Другая Украина, интерес России
44:25 Конфликт ИДЕИ и ГОСУДАРСТВА
48:38 Три варианта для соседей России
49:54 Слова Иванишвили
54:08 Голоса из-за границы. Урок Украине
59:00 Шоу Трампа
1:01:34 Демократия ВЫРОЖДАЕТСЯ
1:03:01 Результаты выборов в США