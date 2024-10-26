Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм:

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00:00 Парад БРИКС

3:20 Глобализация по-китайски

5:18 Отказ от доллара через "не хочу"

6:20 Зачатки структур БРИКС

8:45 Успех российской дипломатии

10:58 Подтверждение ультиматума Путина

12:07 Территориальная целостность

13:52 Гуттериш в Казани

15:53 Катастрофа ООН

17:25 Запад - проблема глобалистов

20:35 Борьба с санкциями

23:10 Язык Эзопа у Путина

26:30 Игра в северокорейцев

30:30 Футболка Зеленского: подарок Лаврову

34:10 Переговоры ЦЕНОЙ Украины

36:09 Проигрывать, так все вместе

38:32 Фантазии в мирных планах

40:10 Другая Украина, интерес России

44:25 Конфликт ИДЕИ и ГОСУДАРСТВА

48:38 Три варианта для соседей России

49:54 Слова Иванишвили

54:08 Голоса из-за границы. Урок Украине

59:00 Шоу Трампа

1:01:34 Демократия ВЫРОЖДАЕТСЯ

1:03:01 Результаты выборов в США