16 ноября на ринге встретились начинающий боксер, блогер Джейк Пол и легенда бокса Майк Тайсон. 58-летний "Железный Майк" проиграл в поединке 27-летнему сопернику. Однако 18 ноября в Boxing Social сообщили, что несмотря на поражение он установил исторический мировой рекорд, передает Фокус.

Тайсон выстоял восемь раундов боя в возрасте 58 лет и вошел в историю даже несмотря на то, что проиграл этот поединок. Молодость и энергичность помогли Полу зайти на ринг фаворитом и победить старшего на 30 лет легендарного боксера.

В СМИ отметили, что Тайсон скорее пытался противостоять времени, чем Полу. Время неизбежно подтвердило свою непоколебимость. "Железный Майк" нанес лишь 97 ударов за восемь раундов и только 18 раз попал в цель. Боксер выглядел истощенным и, казалось, почувствовал благодарность, когда поединок закончился.

Пол же, как отмечается в статье, забрал все раунды кроме одного и проделал "легкую работу" против бывшего безоговорочного чемпиона в тяжелом весе. В редакции предположили, что если бы молодой боксер проявил меньше милосердия, ему удалось бы нокаутировать легенду.

Однако Тайсон заработал за свой выход на ринг 20 миллионов долларов. И, хотя он потерпел поражение, побил еще один мировой рекорд. С момента дебюта боксера до поединка с Полом прошло почти 40 лет (14 499 дней). Сейчас "Железный Майк" имеет самую длинную профессиональную карьеру из всех 111 бывших и нынешних чемпионов мира в тяжелом весе.

Отметим, что всемирно известный боксер Майк Тайсон заявил, что несмотря на поражение в поединке "все равно победил" и не испытывает сожалений из-за своего последнего выхода на ринг.