Северокорейские солдаты воюют и гибнут вместе с российскими военными в ходе агрессивной операции Москвы против Украины, заявили в понедельник в Пентагоне.

«Северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курской области вместе с российскими силами», — заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер журналистам, передает "Голос Америки".

«У нас есть данные, что среди них есть потери — как убитые, так и раненые», — добавил Райдер, отметив, что участие северокорейских солдат в войне на данный момент «ограничено Курской областью».

Райдер также отметил, что, по его пониманию, северокорейские солдаты интегрированы в российские подразделения и в основном используются в качестве пехоты исключительно в Курской области.

В Пентагоне не сообщили подробности относительно масштабов потерь среди северокорейских военнослужащих.

«Голос Америки» обратился в российское посольство в Вашингтоне, которое пока не ответило на просьбу о комментарии.

Пресс-секретарь Кремля перенаправил вопросы относительно оценок Пентагона в Министерство обороны России, которое также пока не прокомментировало ситуацию.

Ранее американские военные и разведслужбы сообщали, что Пхеньян отправил в Россию около 12 тысяч солдат для совместной подготовки с российскими силами и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины. Однако в Вашингтоне заявили, что северокорейские войска присоединились к боевым операциям России только на прошлой неделе.

Подтверждение участия северокорейских войск в войне против Украины со стороны США поступило спустя несколько часов после того, как украинская разведка сообщила, что как минимум 30 северокорейских солдат были убиты или ранены в боях в нескольких деревнях Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обвинил Россию в использовании «значительного числа северокорейских солдат в атаках», назвав их потери «заметными».

В понедельник он заявил, что Москва пытается скрыть потери среди северокорейских войск.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что россияне пытаются скрыть потери среди северокорейцев, — сказал Зеленский, добавив, - Нет ни одной причины, чтобы северокорейцы гибли в этой войне».

Пентагон в понедельник заявил, что Украина имеет полную поддержку со стороны США в случае нанесения ударов по северокорейским войскам.

«Как мы заявляли с самого начала, эти [северокорейские] силы являются законными военными целями для украинцев, учитывая, что они участвуют в активных боевых операциях», — сказал Райдер.

Ранее в понедельник США и ключевые союзники выпустили заявление, осуждающее растущее участие Пхеньяна в войне, охарактеризовав это как «опасное расширение» конфликта.

Официальные представители Госдепартамента также предупредили Москву и Пхеньян о последствиях отправки северокорейских войск в Украину.

«Если они пересекут границу Украины, это станет очередной эскалацией», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в ответ на вопрос «Голоса Америки».

Норвегия в понедельник объявила о новой партии военной помощи Украине на сумму 242 миллиона долларов, включая помощь в обеспечении доступа к жизненно важным черноморским портам страны.

«Необходимо защитить украинское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны Черноморского флота России, — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре. - Также важно защитить экспорт зерна и других продуктов по морю, что приносит жизненно важные доходы Украине».

Помощь включает в себя финансирование обучения украинских солдат и операций по разминированию.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что мины представляют «значительную угрозу» судоходству в Чёрном море, добавив, что помощь позволит ВСУ обнаруживать и обезвреживать мины у побережья.