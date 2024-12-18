Видавництво «Наукова думка» припиняє діяльність

Науково-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" припиняє свою діяльність.

Про це повідомляє "Читомо".

"Наразі установа перебуває в стані припинення. За словами завідувачки відділу розповсюдження книжкових видань Вікторії Агеєвої, "Наукова думка" припиняє свою діяльність за рішенням Національної академії наук України (НАН)", - ідеться в повідомленні.

"Видавництво “Наукова думка”, якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити", - заявила Агеєва у коментарі "Читомо".

На сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній "Опендатабот" зазначили, що щодо установи ініціювали процедуру банкрутства 5 жовтня 2024 року.

Окрім того, зачиняється книгарня на вулиці Терещенківській у Києві та онлайн-магазин видавництва. Як зауважила Агєєва, працівникам про звільнення повідомили за два місяці до припинення діяльності підприємства.

Головою комісії з припинення стала заступниця директора з питань наукової та видавничої діяльності видавничого дому "Академперіодика" Олена Жук. За її словами, "Наукову думку" ліквідовують у межах процесу оптимізації від НАН.

Також Жук зазначила, що видавництво завершить видання, які залишилися в роботі. "Видавництво завершить усі процеси, пов’язані з державними замовленнями, адже ми маємо розуміти, чи бюджетні кошти використали за призначенням", - додала голова комісії.

Останній день роботи книгарні видавництва "Наукова думка" - 2 грудня 2024 року. Також проходить фінальний розпродаж літератури зі знижками до 75%.

"Читомо" звернулося до НАН за додатковою інформацією.

Як повідомлялось, видавництво "Наукова думка" входить до складу НАН України. Його створили у 1922 році Тоді очолив редакцію письменник, історик та філолог Агатангел Кримський. Останні кілька років видавництво випускало енциклопедії різних напрямів та словники з української мови.