Забуті імена великих українців: Євген Чикаленко та його величезний внесок у звільнення України

Україна багата на героїв, чиї імена через століття можуть залишитися забутими, але їхній внесок у розвиток нації, культури та боротьбу за свободу завжди буде важливим. Одним із таких героїв є Євген Чикаленко — людина, яка не шкодувала ані свого життя, ані своїх статків для досягнення вільної та незалежної України. Він був заможним агрономом, публіцистом, видавцем і меценатом, який без жодного вагання підтримував розвиток української культури в найскладніші часи для нашої країни.

Євген Чикаленко — агроном і меценат

Євген Харлампович Чикаленко народився і виріс на Одещині, в селі Перешори, що нині входить до Куяльницької громади. Саме тут, у мальовничому куточку України, сформувався його світогляд та любов до своєї батьківщини. Чикаленко був не лише успішним агрономом, а й видатним громадським діячем. Він знайшов своє місце не тільки в науці, а й у культурі та публіцистиці, ставши одним із найбільших меценатів своєї епохи.

Євген Чикаленко відомий тим, що витрачав усі свої кошти на підтримку української культури. Без його фінансової допомоги багато видатних письменників і політичних діячів не змогли б розвиватися, а їхні творчі долі, можливо, були б зовсім іншими. Його підтримка була життєво важливою для багатьох представників українського культурного середовища того часу.

Культурний подвиг Євгена Чикаленка

Євген Чикаленко, як і багато інших діячів кінця 19 — початку 20 століття, чітко усвідомлював значення духовності для розвитку нації. Він активно підтримував створення культурних об’єктів, зокрема і храмів, адже вірив, що культура і духовність — це основи розвитку людства. Саме завдяки його підтримці було збудовано в Перешорах храм, який, на жаль, був зруйнований радянською владою та вандалами. Водночас, цей факт лише підкреслює важливість і глибину його вкладення у розвиток культури України.

Людмила Вовк і її літературно-історичний нарис про Чикаленка

Про цей подвиг та життя великого мецената розповіла письменниця і поетеса, членкиня Національної спілки письменників України Людмила Вовк. Вона є авторкою літературно-історичного нарису «Євген Чикаленко. Людина-магніт», в якому детально описала життєвий шлях та діяльність цієї видатної людини. Людмила Вовк, за фахом лікарка-кардіологиня та наша землячка з Подільська, невтомно працює на збереження пам’яті про великих українців і їхній внесок у боротьбу за незалежність.

21 грудня 2024 року в Мардарівці відбулося важливе культурне та історичне свято, присвячене 155-річчю від дня народження видатного земляка – Євгена Харламповича Чикаленка. Цей захід став не лише вшануванням його пам’яті, а й презентацією нової літературно-історичної роботи, яка розповідає молодому поколінню про спадщину цієї великої людини, його внесок у розвиток національної ідеї та підтримку культурних і освітніх ініціатив України.

Людмила Вовк разом із родиною, друзями та однодумцями відзначили День народження Євгена Харламповича Чикаленка в Мардарівці. Це стало історичною подією важливою для всієї місцевої громади, не тільки як презентація літературного нарису.

Всі разом, за підтримки керівництва Мардарівки, гості з різних куточків України, педагоги, лікарі, аграрії, духовенство та активні жителі села зібралися в актовій залі Мардарівського ліцею, щоб вшанувати пам'ять Чикаленка і долучитися до культурної події. Виступаючи на заході, староста Мардарівського старостинського округу Вікторія Сухіна подякувала Людмилі Павлівні за великий внесок у збереження історичної пам'яті та за те, що ця подія стала можливою саме на батьківщині Чикаленка.

До Мардарівки завітав також Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України. Він привіз літературу для Мардарівського ліцею та місцевої бібліотеки, яка стане важливим ресурсом для навчально-виховного процесу. Під час свого виступу він наголосив на важливості пам'яті про історичні постаті, які стали фундаментом для розвитку нашої нації. Работін також передав місцевим дітям численні книги та спортивне знаряддя, аби молодь могла глибше ознайомитися з історією України та досягненнями видатних осіб та не забувала про здоровий спосіб життя.

Юрій Работін зауважив: «У мене пропозиція: давайте 26-й Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання» зі всіма письменниками журналістами, які приїдуть в 2025 році в Одесу, проведем тут, щоб і вони теж знали про духовну спадщину Євгена Чикаленка. Я пам'ятаю коли всю Україну об'їздив з ватагою журналістів, письменників, ансамблем пісні танцю. Ми тоді коли приїжджаєш на місце славетних подій то це була кожен раз дуже вражаюча подія. Митці повинні знати свою історію. Я хотів би голові громади вручити цю газету, таку скромну – 120 сторінок, це літопис нашого життя. Я також привіз маленьку бібліотечку – там книжки, думаю в школі вона зайвою не буде. Держава навіть видає, а вони сюди не доходять, це все вам. Пані Людмила робить дуже багато, я був майже на всіх презентаціях її книг, і в Одесі, і в Києві і в інших місцях, вона як пульс життя - це поєднання творчості і магнетизму!», -підкреслив Юрій Работін.

У своїх виступах представники громади неодноразово зауважували, що не можна забувати про тих, хто стояв на початку розвитку нашої незалежної держави. Євген Чикаленко, можливо, і не став гетьманом, але його підтримка культури та літератури має величезне значення і сьогодні. Письменниця Людмила Вовк через свою книгу вкотре нагадала про цього великого українця та закликала молодь пам'ятати і шанувати своє духовне надбання.

На захід завітав капелан настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця села Мардарівка митрофорний протиєрей Михайло Базилько. В своїй невеличкій промові він вказав на важливість знання коренів своєї культури.

Капелан Михайло Базилько: «Слава Ісусу Христу! Як настоятелю Мардарівської єдиної першої парафії Української церкви дуже приємно в цей день, в день пам'яті Великого нашого земляка Євгена Харламповича Чикаленка, що ми сьогодні зібралися тут всі разом. Як каже мудрець, що хто не знає своєї історії в того нема майбутнього. Ми є вже частина нашої сучасної історії, але постать Євгена Чикаленка на жаль була дуже несправедливо забута, бо ця людина цей світоч можна сказати. Як ви дійсно сказали що цей магніт після будителя української нації Тараса Шевченка він дійсно є на другому місці. Того якби не було Шевченка ми би не мали мови, ми би не мали того духу, духу нації, дух незламності. Якби не було Євгена Чикаленка ми би не мали б Відродження, не було би тої великої української революції, того Симона Петлюри, того самого Міхновського, Винниченка, Грушевського і так воно ця боротьба вона продовжується зараз… Нас об'єднує дух Євгена Чикаленка і хочу всіх благословити і молимо Господа Бога щоб це Різдво було останнє військове», - промовив Михайло Базилько.

Людмила Вовк подякувала всім тим, хто долучився до її останньої збірки і хто допоміг їй у цьому починаючи зі своєї родини, бо саме вони були першими читачами всіх її творів. Подякувала Тетяні Стецюк з якою разом підбирали всі ілюстрації.

Далі Людмила Павлівна розповіла як прискіпливо вона вибирала друкарню для свого твору:

«Ми найшли АДЕФ-Україна. Хлопець, який віз під обстрілами цю книжку сказав: «Ну ви знайшли круте видавництво - «АДЕФ-Україна» бо саме це видавництво перевидавало Пересопницьке Євангеліє. Саме те, що в Пересопницькому монастирі на етнічній Волині вийшла у світ святиня українського народу, перший переклад святого письма на живу народну мову, першокнига, на якій присягають на вірність своєму народові Президенти України – Пересопницьке Євангелія». то ви бачите, яке у нас видавництво, їм дуже все сподобалось і вони видати мою збірку та вирішили і надалі продовжувати співпрацю з автором», – розповіла Людмила Вовк.



Вчителі Мардарівського ліцею, які були присутні на цьому неймовірному заході, зауважували про важливість вивчання нашої історії, нашу мови та культури. Такі заходи, на їх погляд, дуже важливі, адже вони дозволяють дітям і дорослим дізнатися більше про наших героїв, які стояли на захисті української ідентичності у складні часи.

Чикаленко та його вплив на сучасну Україну

Завдяки таким людям, як Євген Чикаленко, ми сьогодні маємо можливість говорити українською мовою, пишатися своєю культурою і нацією. Важко переоцінити значення тих меценатів, культурних діячів та патріотів, які підтримували українську культуру, літературу та політичну боротьбу у складні часи. Саме завдяки їхньому вкладу Україна не лише зберегла свою ідентичність, а й змогла вистояти проти численних загроз, в тому числі і від російського імперіалізму.

Забуті імена великих українців, як Євген Чикаленко, заслуговують на те, щоб ми пам'ятали про їхній внесок у боротьбу за свободу і незалежність України. Вони не шкодували ані своєму життю, ані статкам для майбутнього країни, і саме їхня діяльність дозволила нам зберегти нашу культурну спадщину. Важливо, щоб ми продовжували вшановувати пам'ять про цих героїв і передавали їхні історії наступним поколінням.

Тож, давайте пам’ятати про величезний внесок людей, таких як Євген Чикаленко, і не забувати, що вони стали тією основою, на якій ми сьогодні будуємо майбутнє України. Цей захід в Мардарівці став знаковим не лише для місцевої громади, але й для всієї України, адже на пам'яті про великих земляків будується національна ідентичність. Презентація книги Людмили Вовк та обговорення життєвого шляху Євгена Чикаленка стали важливою частиною збереження культурної спадщини нашої нації. Всі присутні з надією та оптимізмом дивляться в майбутнє, вірячи, що подібні заходи сприятимуть єдності та розвитку України.

Пам'ять про Євгена Харламповича Чикаленка, його мрії про незалежність і процвітання України, житиме в серцях людей ще довго.