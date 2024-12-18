Життя та досягнення Карла Вальтера в Одесі: Внесок у розвиток соціальних, культурних та медичних ініціатив

18 грудня 2024 року відбулась передача у подарунок портрета Карла Вальтера Одеському краєзнавчому музею. Картина написана художником Вадимом Целоусовим, а ми згадуємо значний внесок Карла Вальтера в розвиток Одеси та України в цілому. З початку свого перебування в Україні, з квітня 2000 року, Карл Вальтер активно сприяв створенню благодійного фонду «Баварський дім, Одеса» (БДО) та «Українсько-Баварського менеджмент-тренінгцентру» (ТОВ «УБМТ»). Це стало основою для численних ініціатив, спрямованих на підтримку людей у культурному, соціальному, мовному та економічному аспектах життя.

Роль у формуванні Німецького центру Sankt Paul в Одесі

З 2001 по 2010 рік Карл Вальтер активно працював над створенням «Німецького центру Sankt Paul» в Одесі. Цей проект, що реалізовувався на волонтерських засадах, став важливим культурним осередком, що об'єднав німецьку та українську громади Одеси. Завдяки його зусиллям було створено платформу для співпраці в сферах культури, освіти та соціальних програм.

Нагороди та визнання

Завдяки своєму величезному внеску у розвиток співпраці між Україною та Німеччиною, Карл Вальтер був удостоєний кількох важливих нагород. У 2008 році він отримав Орден «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» за особливі заслуги перед німецьким народом. У 2010 році за заслуги перед Одесою Карл Вальтер був нагороджений почесною відзнакою міського голови Едуарда Гурвіца.

Зусилля у боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Один із найбільших проєктів, яким Карл Вальтер був безпосередньо залучений, стосувався боротьби з ВІЛ/СНІДом. З 2005 року, після звернення політичного керівництва Одеської області, він активно працював над реалізацією освітніх і медичних ініціатив, спрямованих на профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу. За його ініціативою в Одесі та області було організовано навчання для вчителів, медичних працівників та соціальних працівників, що дозволило значно знизити рівень інфікування та смертності від СНІДу.

У 2008 році Карл Вальтер разом з українськими та німецькими експертами розробив концепцію забезпечення медичної та психосоціальної допомоги для людей, хворих на ВІЛ/СНІД. Ця концепція стала пілотним проектом для України і була широко впроваджена в Одеській області, де було проконсультовано понад 100 тисяч людей.

Підтримка малого та середнього бізнесу

Карл Вальтер також активно підтримував розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. З 2006 року він надавав гранти українським підприємцям, сприяючи створенню нових бізнесів. За підтримки німецьких експертів, близько 500 українських підприємців отримали фінансування для реалізації своїх бізнес-ідей, що стало важливим вкладом у розвиток економіки регіону.

Підтримка українських біженців під час війни

У 2022 році, коли війна проти України порушила міжнародне право, Карл Вальтер продовжив свою діяльність, допомагаючи українським біженцям, які втекли до Німеччини. Він став головою групи підтримки Баварського дому та сприяв заснуванню німецько-української школи «Мюнхен-Одеса» (DUSMO). Ця школа стала важливою ініціативою для навчання українських біженців німецької мови, і за допомогою викладачів-біженців вдалося навчити близько 3 000 осіб.

Завершення та майбутнє

Карл Вальтер не тільки залишив слід у соціальному, медичному та економічному розвитку Одеси, але й став важливою фігурою в обох країнах. Його діяльність, зокрема у підтримці боротьби з ВІЛ/СНІДом, розвитку малого бізнесу та допомозі біженцям, продовжує впливати на соціальне життя як в Україні, так і в Німеччині.

Визнання, яке він отримав у вигляді орденів та відзнак, є свідченням його величезного внеску у розвиток міжнародного співробітництва та гуманітарних ініціатив.