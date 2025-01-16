Компания SpaceX запустила два лунных аппарата для американских и японских компаний, которые хотят начать освоение спутника Земли.

Два посадочных модуля были запущены среди ночи в среду из Космического центра НАСА имени Кеннеди. Чтобы сократить расходы, аппараты отправились в полет вместе, но уже через час, строго по графику, разошлись по разным маршрутам, начав многомесячное путешествие.

Для токийской компании ispace это вторая попытка, после того как первый аппарат разбился при посадке два года назад. В этот раз на борту модуля находится луноход с совком для сбора лунного грунта, а также оборудование для тестирования потенциальных источников пищи и воды, которые могут пригодиться будущим исследователям.

Техасская компания Firefly Aerospace дебютирует с аппаратом, выполняющим для НАСА десять научных экспериментов. Среди них — сбор грунта с помощью вакуума, бурение для измерения температуры под поверхностью и испытание устройства, предназначенного для защиты скафандров и оборудования от острых абразивных частиц лунной пыли.

Первым на Луну должен прибыть аппарат Firefly Aerospace «Голубой призрак» (Blue Ghost) – так называется один из видов светлячков, обитающих на юго-востоке США.

Модуль высотой 2 метра планирует приземлиться в начале марта на поверхности Моря Кризисов – вулканической равнины в северных широтах Луны.

Аппарат ispace, получивший название Resilience, больше по размеру и доберется до Луны через четыре–пять месяцев. Посадка запланирована на конец мая или начало июня в районе Моря Холода, расположенного еще севернее на видимой стороне Луны.

Пока только пяти странам удалось успешно посадить космические аппараты на Луну – это СССР, США, Китай, Индия и Япония.

США остаются единственной страной, которая высадила астронавтов на Луну. Программа НАСА «Артемида», будучи продолжением программы «Аполлон», нацелена на возвращение людей на Луну к концу десятилетия.

«[Перед этим] мы отправляем на Луну множество научных разработок и технологий, чтобы подготовиться», – отметила руководитель научных миссий НАСА Ники Фокс накануне запуска.

Если оба аппарата успешно доберутся до спутника Земли, они будут работать на лунной поверхности в течение двух недель, пока сохраняется дневной свет. С наступлением темноты устройства отключатся.

После посадки луноход ispace, который весит 5 килограммов, останется поблизости от модуля, двигаясь кругами на расстояние до нескольких сотен метров со скоростью менее 2 сантиметров в секунду. Помимо научного оборудования, на луноходе закреплен особый груз: игрушечный красный домик, созданный шведским художником Микаэлем Генбергом.

По его словам, он всю жизнь мечтал поставить модель типично шведского дома на Луне. Если все пойдет по плану, то домик размером с ладонь окажется на лунной поверхности.

«Это была безумная, может быть, идиотская, но в то же время, на мой взгляд, очень поэтичная идея – поставить красный дом с белыми углами на поверхности Луны», – заявил Генберг на видео, опубликованном в Facebook. «Зачем? Это искусство», – добавил он.

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