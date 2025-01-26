



19-го января, в день празднования одного из важнейших христианских праздников - Крещения Господня или Богоявления – Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию и поздравил одесситов в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

В Одессе прошли традиционные Крещенские купания в водах моря, которые освятили викарные архиереи и духовенство. В епархии благодарны Одесскому городскому совету за организацию дежурства спасательно-водолазной службы, бригад неотложной медицины, муниципальной охраны, а также отряда быстрого реагирования «Красный крест» за то, что они обеспечили порядок, спокойствие и безопасное погружение в море одесситов и гостей.

23-го января, в день памяти священномученика Анатолия, митрополита Одесского, викарий епархии архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе в сослужении многочисленного духовенства Одессы.

23-го января в Свято-Николаевском храме села Шабо совершили заупокойную Божественную литургию по новопреставленному протоиерею Николаю Снитко, который 40 лет возглавлял этот приход в честь святителя Николая и был духовником Белгород-Днестровского округа.

На официальном сайте Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по делам монастырей появился раздел «УПЦ онлайн». На платформе отдела собрали онлайн-трансляции богослужений и стримов на каналах монастырей, епархий, храмов и разных православных ресурсов Украинской Православной Церкви.

22-го января исполнилось 80 лет преподавателю и духовнику Одесской духовной семинарии и Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря архимандриту Филиппу (Стецюренко). Желаем Божией милости, духовной радости, здоровья, мудрости и крепости духовных и телесных сил отцу Филиппу. Многая и благая лета!

Некоторые из богатых людей могут быть названы людьми расчета.

Это те, которые, когда у них денежные дела идут хорошо, не прочь и помогать бедным; а чуть лишь дела хоть и немного упадут, эти люди помощь бедным оставляют и говорят: «Что делать! Когда доходов много, не жалко и помочь из них, а когда дела туги, не починать же для бедных свой капитал, кто на это решится?»

И идут от таковых бедные ни с чем и дождутся ли когда помощи, Бог весть. Что же? Подобные расчеты помогают ли скупцам в умножении их благосостояния? Служат ли для них подспорьем в приращении их капиталов? Едва ли, ибо частые банкротства скупцов и другие ниспосылаемые свыше скупцам уроки убеждают нас в противном.

В подтверждение этой истины приводим следующее повествование. Иноки монастыря аввы Феодосия рассказывали. По уставу основателя их обители, у них был обычай во Святый и Великий Четверток всем приходившим к ним убогим, вдовам и сиротам выдавать по известной мере пшеницы, по пяти медных монет и по известной же мере вина и меда.

Но однажды в окрестностях монастыря случился неурожай, и хлеб стал продаваться по дорогой цене. Наступил в это время пост, и некоторые из братии сказали игумену: «Нынешний год ты, отче, по установленному обычаю не раздавай пшеницы странным и убогим, потому что пшеницы у нас мало, придется покупать ее дорогою ценою, и оскудеет монастырь наш».

Игумен отвечал: «Зачем, дети, оставлять нам благословение нашего отца? Он позаботится о нашем пропитании, нам же нехорошо преступать его заповедь». Иноки, однако, не переставали упорствовать и говорили: «Нам самим мало, не дадим!» Опечаленный игумен, видя, что увещания его ни к чему не ведут, сказал: «Ну, делайте, как знаете».

Наступил день раздачи, и бедные ушли ни с чем. Но что же случилось? Когда после сего заведующий житницею инок по нужде взошел в нее, он, к ужасу своему, увидел, что вся пшеница заплесневела и испортилась, так что только оставалось бросить ее. Все узнали об этом, и тогда игумен сказал: «Кто преступает заповеди настоятеля, тот наказывается. Нам приходилось раздать только пятьсот мер пшеницы, и если бы мы их раздали, то и отцу нашему угодили бы послушанием, и нищих бы утешили; а теперь вот пять тысяч мер погубили и сделали двойное зло: первое – что преступили заповедь нашего отца, а второе – что надежду не на Бога возложили, а на житницы наши».

Так что ж после этого сказать людям, которые боятся прикоснуться к кошельку своему и безжалостны к бедным во время застоя дел? Прежде всего, предлагаем совет от святого Златоуста. «Чтобы богатым быть, – говорит он, – твое добро щедро разделяй, чтобы собрать, развеивай; будь подобен сеющему: сей в благословении, да в благословении пожнешь» (В речи 35 к народу, из книги: Нетленная пища; стр. 228).

Затем, пусть люди расчета чаще приводят себе на память слова Соломона: иже бо дает убогим, не оскудеет; а иже отвращает око свое, в скудости будет мнозе (Притч. 28, 27). Аминь.















