30-го марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил соборное богослужение в Свято-Алексеевском храме Одессы. После богослужения в Свято-Алексеевском храме Владыка митрополит Агафангел встретился с семьями одесситов, пострадавшими от обстрелов в марте этого года, в том числе с родными сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям и медиков экстренной медицинской помощи.

31-го марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы и Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

2-го апреля, в день 59-й годовщины своего монашеского пострига, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы - перед началом восстановления стены в алтаре святителя Петра, разрушенной ракетным обстрелом.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Южненский Диодор совершил постриг в великую схиму насельницы Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря. Воспитанники Одесской духовной семинарии приняли участие в XIII ежегодной конференции «Студенческая наука в духовной школе», организованной Киевской духовной академией.

Никакой грех не распространен столько между христианами, как празднословие.

Слова, как реки, текут, а утолить жажду нечем, ибо вода гнилая. Тут осуждают, там кощунствуют, а там еще что-то. Празднословие обнаруживает в человеке отсутствие страха Божия и недостаток веры. Святой апостол Иаков пишет: «Аще кто мнится верен быти в вас, и не обуздывает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетна есть вера» (Иак. 1, 26).

Худо празднословие и потому, что оно постоянно вредит другим. Слова, говорят, ветер; но как часто и ветер бывает смертоносным, так точно и слова человека, направленные против чести ближнего. Иисус, сын Сирахов говорит: «Удар бича делает рубцы; но удар языка сокрушает кости» (Сир. 28, 20). Это значит, что страдания, причиняемые клеветою, чувствительнее мучений, причиняемых телесным наказанием. Удар бича наносит рубцы, которые скоро заживают; но злоречивый язык причиняет неисцелимые раны. Как редко может восстановиться, например, дружество, прерванное наушничеством! Как трудно восстановить доброе имя, помраченное клеветою! «Многие, – продолжает премудрый Сирах, – пали от острия меча, но не столько, сколько падших от языка» (Сир. 28, 21).

Празднословие, наконец, худо и потому, что оно вредит и самому празднословящему. Он усиливается языком язвить ближнего: ну, и ему платят тем же, да еще присоединяют к сему злобу и ненависть. «Многоречивый, – говорит тот же Сирах, – опротивеет» (Сир. 20, 8). Наушник будет ненавидим везде, где только жить будет (Сир. 21, 31). Вникайте в сие чаще, братие, а вместе не забывайте, что за каждое слово праздное мы должны будем дать отчет Богу на суде Его. Глаголю вам, говорит Господь Иисус Христос, яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный (Мат. 12, 36).

Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих (Пс.140,3)! Аминь.