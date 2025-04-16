Одеський музей західного і східного мистецтва запрошує на виставку Едуарда Пороника «Муза часу»

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Журналісти Олександр Федоренко та Володимир Богатирьов зустрілися з художником Едуардом Пороніком напередодні відкриття його виставки, яка відбудеться 18 квітня в WEart Museum. Спілкування з митцем стало чудовою можливістю дізнатися більше про його творчість та натхнення, яке він вкладає у свої роботи.
Кожна картина Едуарда Пороніка — це не просто візуальний образ, а глибокі роздуми, що запрошують глядача до особистого осмислення. Тонка майстерність художника, поєднана з багатим життєвим досвідом, дозволяє кожному знайти свій власний сенс у полотнах. Виставка обіцяє стати не лише показом унікальних творів, але й джерелом віри, натхнення та впевненості у перемозі.
Не пропустіть можливість зануритися у світ мистецтва та відкрити для себе нові горизонти думок і емоцій на виставці Едуарда Пороніка!
Мистецтво часто стає відображенням часу, в якому створюється. Війна ставить людину на межу. Проте роботи Пороника, попри глибину теми, сповнені світла, філософії та тонкої іронії. У них є смуток, але ще більше — надії та любові. Через пейзажі, природу та людські образи художник передає глибокі переживання, внутрішній світ персонажів і силу життя, що не згасає навіть у найскладніші часи.
Кожна картина — це роздуми, що дають глядачеві простір для домислювання та особистого прочитання. Тонка майстерність і багатий життєвий досвід митця дозволяють глядачеві знайти власний сенс у кожному полотні. Виставка стає не лише можливістю побачити унікальні роботи, а й знайти в мистецтві віру, натхнення та впевненість у перемозі.
Запрошуємо всіх, хто шукає у мистецтві силу, розраду та натхнення
Відкриття 18 квітня
Далі: Щоденно з 18 квітня по 11 травня (окрім середи)
з 12:00 до 18:00
(Каса до 17:30)
Квиток: 100 грн
*Для людей, які були тимчасово вимушені полишити свої домівки вхід безкоштовний.