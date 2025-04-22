Галерея «#ARTODESSA» відкриває фотовистаку – шани Маттьє Шазалю

Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду запрошує на урочисте відкриття вистаки – шани Маттьє Шазалю (1975–2024), французькому фотографу, який присвятив своє життя пошуку краси на межі між Сходом і Заходом.

Урочисте відкриття:22 квітня • 17:00



Маттьє Шазаль (1975 – 2024) був французьким фотографом та лауреатом багатьох премій, який документував життя на лініях розлому між Сходом і Заходом. Любитель життя та гедоніст, Шазаль провів майже два десятиліття, подорожуючи навколо Чорного та Середземного морів, від Балкан до Кавказу, від Греції до Вірменії, від України до Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану в пошуках краси. Але його подорож постійно вела його до потворності війни. Не будучи військовим фотографом за покликанням — титул, який він не любив — Шазаль залишив вражаючу хроніку деяких найжахливіших конфліктів цього століття. Філософ за вдачею та освітою, Шазаль створював образи, які були непрямими та глибоко гуманними роздумами про життя з жахами війни та попри них. Солдати п'ють чай у перервах між боями, дрімають полуденними годинами, купаються в річці. Люди ходять на ринки, сміються та одружуються. Війна присутня лише натяком: зруйнований міст або зламана парасолька. Тут життя займає центральне місце, стаючи ще яскравішим через свою крихкість.