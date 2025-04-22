Галерея «#ARTODESSA» відкриває фотовистаку – шани Маттьє Шазалю

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Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду запрошує на урочисте відкриття вистаки – шани Маттьє Шазалю (1975–2024), французькому фотографу, який присвятив своє життя пошуку краси на межі між Сходом і Заходом.
Урочисте відкриття:22 квітня • 17:00
Маттьє Шазаль (1975 – 2024) був французьким фотографом та лауреатом багатьох премій, який документував життя на лініях розлому між Сходом і Заходом. Любитель життя та гедоніст, Шазаль провів майже два десятиліття, подорожуючи навколо Чорного та Середземного морів, від Балкан до Кавказу, від Греції до Вірменії, від України до Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану в пошуках краси. Але його подорож постійно вела його до потворності війни. Не будучи військовим фотографом за покликанням — титул, який він не любив — Шазаль залишив вражаючу хроніку деяких найжахливіших конфліктів цього століття. Філософ за вдачею та освітою, Шазаль створював образи, які були непрямими та глибоко гуманними роздумами про життя з жахами війни та попри них. Солдати п'ють чай у перервах між боями, дрімають полуденними годинами, купаються в річці. Люди ходять на ринки, сміються та одружуються. Війна присутня лише натяком: зруйнований міст або зламана парасолька. Тут життя займає центральне місце, стаючи ще яскравішим через свою крихкість.
Маттьє вперше приїхав до Одеси у 2011 році, а потім неодноразово приїжджав після повномасштабного вторгнення Росії, починаючи з березня 2022 року. Він закохався в місто, і разом ми мріяли побудувати в Одесі дім фотографії. Маттьє більше немає з нами, але наша спільна мрія живе.
На відкритті питимемо вино та слухатимемо левантійську музику на гитарі і уді у виконанні Дмитра Земського — буде весело, як любив Маттьє.
Спонсор виставки — британський фонд Sutasoma, за підтримки Українського Космополісу (Одеса) та 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐇𝐄𝐆𝐎𝐀, 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫, 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐨, 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐄𝐬𝐜𝐨𝐮𝐫𝐛𝐢𝐚𝐜, 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐎𝐝𝐲𝐬𝐬𝐞́𝐞, 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 та 𝐀𝐃𝐀𝐆𝐏 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝'𝐀𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐫𝐭𝐬 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐞𝐥𝐬 у Франції.