Ukrainian Women Festival DIVA в Одесі: потужний культурно-інтелектуальний простір для жінок України

17–18 травня 2025 року в Одесі, в Культурному центрі Union, відбувся наймасштабніший інтелектуально-культурний проєкт України – Ukrainian Women Festival DIVA. Протягом двох днів фестиваль об’єднав понад 1500 гостей з усієї країни – представниць жіночих асоціацій, мистецьких і волонтерських спільнот, ВПО, дипломатів, політиків та культурних діячів.

Місія фестивалю – підтримка, розвиток і натхнення

Метою фестивалю є розвиток української культури, збереження традицій, а також психологічна підтримка жінок в умовах війни. Програма охопила ключові теми: ментальне здоров’я, мистецтво, духовний розвиток, кар’єрне зростання, здоров’я, сімейні стосунки, самореалізація та жіноче лідерство.

Більше 70 видатних спікерів України та світу

Серед доповідачів – лідери думок, науковці, митці, політики:

Людмила Богуш – топ-спікерка з ресурсного планування та коуч світових бізнес-еліт

Олександр Сивак – власник корпорації «Стратег»

Февзі Мамутов – депутат Одеської облради, лідер ГО «Кримські татари Одещини»

Влада Литовченко – культурна діячка, фахівчиня з мистецтва

Ольга Сумська і Віталій Борисюк – народні артисти України

Світлана Керимова – сексолог і психолог світового рівня

Вікторія Чернявська – зіркова ігропрактикиня з Казахстану, авторка понад 20 трансформаційних ігор





У програмі – виступи на теми лідерства, психології, здоров’я, краси, бізнесу та духовного зростання. Понад 30 трансформаційних ігор допомогли учасницям краще пізнати себе й віднайти власні внутрішні ресурси.

Мистецька програма та унікальні події фестивалю

Ukrainian Women Festival DIVA подарував глядачам чотири грандіозні концерти:

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – українська класика й сучасна естрада

SNEEV – популярний співак

Кримсько-татарські фольклорні колективи

Гала-концерт фестивалю DIVA

Окрім цього, гості насолоджувались картинними галереями, ароматною фотозоною з фірмовим парфумом DIVA, дегустацією унікального десерту у вигляді троянди, зустрічами з відомими літераторами та лікарями, а також експозиціями:

дитячий конкурс « Жінка, яка надихає »

перформанс до річниці депортації кримських татар у 1944 році

Благодійна складова – підтримка ЗСУ

Фестиваль мав виражену благодійну місію: 30% коштів з продажу квитків, а також збори на концертах і аукціонах були спрямовані на потреби Збройних сил України.

Партнери, які зробили подію можливою

Генеральний партнер – компанія «Стратег», а також Клініка Святої Катерини, мережі готелів «Фраполлі» та Optima, Ver Meer, найкращі клініки й бренди Одеси, косметичні та ювелірні гіганти.

Ірина Сидорук - Генеральний директор Ukrainian Women Festival DIVA

Ukrainian Women Festival DIVA – це приклад того, як культура, знання та жіноча солідарність можуть творити реальні зміни. Це подія, яка залишила глибокий слід у серцях її учасників і стала джерелом натхнення для тисяч українських жінок.

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17–18 травня 2025 року в Одесі, в Культурному центрі Union, відбувся наймасштабніший інтелектуально-культурний проєкт України – Ukrainian Women Festival DIVA. Протягом двох днів фестиваль об’єднав понад 1500 гостей з усієї країни – представниць жіночих асоціацій, мистецьких і волонтерських спільнот, ВПО, дипломатів, політиків та культурних діячів.

Місія фестивалю – підтримка, розвиток і натхнення

Метою фестивалю є розвиток української культури, збереження традицій, а також психологічна підтримка жінок в умовах війни. Програма охопила ключові теми: ментальне здоров’я, мистецтво, духовний розвиток, кар’єрне зростання, здоров’я, сімейні стосунки, самореалізація та жіноче лідерство.

«Під час війни саме культура, естетика та інтелектуальні зустрічі стають тим ресурсом, що надихає й дає силу рухатись уперед. DIVA – це не просто фестиваль. Це маніфест жіночої сили, мудрості та краси», – зазначила співорганізаторка фестивалю Наталія Делієва.

Більше 70 видатних спікерів України та світу

Серед доповідачів – лідери думок, науковці, митці, політики:

Людмила Богуш – топ-спікерка з ресурсного планування та коуч світових бізнес-еліт

Олександр Сивак – власник корпорації «Стратег»

Февзі Мамутов – депутат Одеської облради, лідер ГО «Кримські татари Одещини»

Влада Литовченко – культурна діячка, фахівчиня з мистецтва

Ольга Сумська і Віталій Борисюк – народні артисти України

Світлана Керимова – сексолог і психолог світового рівня

Вікторія Чернявська – зіркова ігропрактикиня з Казахстану, авторка понад 20 трансформаційних ігор

У програмі – виступи на теми лідерства, психології, здоров’я, краси, бізнесу та духовного зростання. Понад 30 трансформаційних ігор допомогли учасницям краще пізнати себе й віднайти власні внутрішні ресурси.





Мистецька програма та унікальні події фестивалю

Ukrainian Women Festival DIVA подарував глядачам чотири грандіозні концерти:

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – українська класика й сучасна естрада

SNEEV – популярний співак

Кримсько-татарські фольклорні колективи

Гала-концерт фестивалю DIVA





Окрім цього, гості насолоджувались картинними галереями, ароматною фотозоною з фірмовим парфумом DIVA, дегустацією унікального десерту у вигляді троянди, зустрічами з відомими літераторами та лікарями, а також експозиціями:

дитячий конкурс « Жінка, яка надихає »

перформанс до річниці депортації кримських татар у 1944 році

Благодійна складова – підтримка ЗСУ

Фестиваль мав виражену благодійну місію: 30% коштів з продажу квитків, а також збори на концертах і аукціонах були спрямовані на потреби Збройних сил України.

Партнери, які зробили подію можливою

Генеральний партнер – компанія «Стратег», а також Клініка Святої Катерини, мережі готелів «Фраполлі» та Optima, Ver Meer, найкращі клініки й бренди Одеси, косметичні та ювелірні гіганти.

Ukrainian Women Festival DIVA – це приклад того, як культура, знання та жіноча солідарність можуть творити реальні зміни. Це подія, яка залишила глибокий слід у серцях її учасників і стала джерелом натхнення для тисяч українських жінок.