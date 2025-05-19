Ukrainian Women Festival DIVA в Одесі: потужний культурно-інтелектуальний простір для жінок України

17–18 травня 2025 року в Одесі, в Культурному центрі Union, відбувся наймасштабніший інтелектуально-культурний проєкт України – Ukrainian Women Festival DIVA. Протягом двох днів фестиваль об’єднав понад 1500 гостей з усієї країни – представниць жіночих асоціацій, мистецьких і волонтерських спільнот, ВПО, дипломатів, політиків та культурних діячів.
Місія фестивалю – підтримка, розвиток і натхнення
Метою фестивалю є розвиток української культури, збереження традицій, а також психологічна підтримка жінок в умовах війни. Програма охопила ключові теми: ментальне здоров’я, мистецтво, духовний розвиток, кар’єрне зростання, здоров’я, сімейні стосунки, самореалізація та жіноче лідерство.
Більше 70 видатних спікерів України та світу
Серед доповідачів – лідери думок, науковці, митці, політики:
Людмила Богуш – топ-спікерка з ресурсного планування та коуч світових бізнес-еліт
Олександр Сивак – власник корпорації «Стратег»
Февзі Мамутов – депутат Одеської облради, лідер ГО «Кримські татари Одещини»
Влада Литовченко – культурна діячка, фахівчиня з мистецтва
Ольга Сумська і Віталій Борисюк – народні артисти України
Світлана Керимова – сексолог і психолог світового рівня
Вікторія Чернявська – зіркова ігропрактикиня з Казахстану, авторка понад 20 трансформаційних ігор
У програмі – виступи на теми лідерства, психології, здоров’я, краси, бізнесу та духовного зростання. Понад 30 трансформаційних ігор допомогли учасницям краще пізнати себе й віднайти власні внутрішні ресурси.
Мистецька програма та унікальні події фестивалю
Ukrainian Women Festival DIVA подарував глядачам чотири грандіозні концерти:
Ольга Сумська та Віталій Борисюк – українська класика й сучасна естрада
SNEEV – популярний співак
Кримсько-татарські фольклорні колективи
Окрім цього, гості насолоджувались картинними галереями, ароматною фотозоною з фірмовим парфумом DIVA, дегустацією унікального десерту у вигляді троянди, зустрічами з відомими літераторами та лікарями, а також експозиціями:
дитячий конкурс «Жінка, яка надихає»
перформанс до річниці депортації кримських татар у 1944 році
Благодійна складова – підтримка ЗСУ
Фестиваль мав виражену благодійну місію: 30% коштів з продажу квитків, а також збори на концертах і аукціонах були спрямовані на потреби Збройних сил України.
Партнери, які зробили подію можливою
Генеральний партнер – компанія «Стратег», а також Клініка Святої Катерини, мережі готелів «Фраполлі» та Optima, Ver Meer, найкращі клініки й бренди Одеси, косметичні та ювелірні гіганти.
Ірина Сидорук - Генеральний директор Ukrainian Women Festival DIVA
Ukrainian Women Festival DIVA – це приклад того, як культура, знання та жіноча солідарність можуть творити реальні зміни. Це подія, яка залишила глибокий слід у серцях її учасників і стала джерелом натхнення для тисяч українських жінок.
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17–18 травня 2025 року в Одесі, в Культурному центрі Union, відбувся наймасштабніший інтелектуально-культурний проєкт України – Ukrainian Women Festival DIVA. Протягом двох днів фестиваль об’єднав понад 1500 гостей з усієї країни – представниць жіночих асоціацій, мистецьких і волонтерських спільнот, ВПО, дипломатів, політиків та культурних діячів.
Місія фестивалю – підтримка, розвиток і натхнення
Метою фестивалю є розвиток української культури, збереження традицій, а також психологічна підтримка жінок в умовах війни. Програма охопила ключові теми: ментальне здоров’я, мистецтво, духовний розвиток, кар’єрне зростання, здоров’я, сімейні стосунки, самореалізація та жіноче лідерство.
«Під час війни саме культура, естетика та інтелектуальні зустрічі стають тим ресурсом, що надихає й дає силу рухатись уперед. DIVA – це не просто фестиваль. Це маніфест жіночої сили, мудрості та краси», – зазначила співорганізаторка фестивалю Наталія Делієва.
Більше 70 видатних спікерів України та світу
Серед доповідачів – лідери думок, науковці, митці, політики:
Людмила Богуш – топ-спікерка з ресурсного планування та коуч світових бізнес-еліт
Олександр Сивак – власник корпорації «Стратег»
Февзі Мамутов – депутат Одеської облради, лідер ГО «Кримські татари Одещини»
Влада Литовченко – культурна діячка, фахівчиня з мистецтва
Ольга Сумська і Віталій Борисюк – народні артисти України
Світлана Керимова – сексолог і психолог світового рівня
Вікторія Чернявська – зіркова ігропрактикиня з Казахстану, авторка понад 20 трансформаційних ігор
У програмі – виступи на теми лідерства, психології, здоров’я, краси, бізнесу та духовного зростання. Понад 30 трансформаційних ігор допомогли учасницям краще пізнати себе й віднайти власні внутрішні ресурси.
Мистецька програма та унікальні події фестивалю
Ukrainian Women Festival DIVA подарував глядачам чотири грандіозні концерти:
Ольга Сумська та Віталій Борисюк – українська класика й сучасна естрада
SNEEV – популярний співак
Кримсько-татарські фольклорні колективи
Гала-концерт фестивалю DIVA
Окрім цього, гості насолоджувались картинними галереями, ароматною фотозоною з фірмовим парфумом DIVA, дегустацією унікального десерту у вигляді троянди, зустрічами з відомими літераторами та лікарями, а також експозиціями:
дитячий конкурс «Жінка, яка надихає»
перформанс до річниці депортації кримських татар у 1944 році
Благодійна складова – підтримка ЗСУ
Фестиваль мав виражену благодійну місію: 30% коштів з продажу квитків, а також збори на концертах і аукціонах були спрямовані на потреби Збройних сил України.
Партнери, які зробили подію можливою
Генеральний партнер – компанія «Стратег», а також Клініка Святої Катерини, мережі готелів «Фраполлі» та Optima, Ver Meer, найкращі клініки й бренди Одеси, косметичні та ювелірні гіганти.
Ukrainian Women Festival DIVA – це приклад того, як культура, знання та жіноча солідарність можуть творити реальні зміни. Це подія, яка залишила глибокий слід у серцях її учасників і стала джерелом натхнення для тисяч українських жінок.