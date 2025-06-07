«Музика надихає і лікує»: підбиття підсумків навчального року в мистецькій школі №5 м. Одеси

У стінах офісу Національної спілки журналістів України відбувся теплий і змістовний ефір, присвячений завершенню навчального року в комунальному закладі позашкільної спеціалізованої освіти «Мистецька школа №5» міста-героя Одеси. Ведучими зустрічі стали Юрій Работін і журналістка Альона Олексієнко, а героями — викладачі та учні на чолі із директоркою школи Іриною Лазовою.

«Ви даруєте серцем. А це — найважливіше»

На початку зустрічі Юрій Работін тепло звернувся до гостей:

«Дякую вам за те, що ви є в моєму житті, що даруєте людям творчість, що готуєте нове покоління музикантів, які гідно представлятимуть Україну на світових сценах. Це було, є і буде. Життя — як поле: якщо не сіяти, не буде сходів. А сходи є. Вас знають, вас люблять, вас поважають». Творчий рік — попри війну

Підбиваючи підсумки року, директорка школи Ірина Лазова наголосила на головному:

«Цей рік був насиченим творчими подіями та перемогами. Ми вперше провели Всеукраїнський конкурс "Сучасний погляд". Завдяки благодійним внескам придбали дрон для ЗСУ — він уже працює на фронті. Його назва — "Генерал Черешня"».

«Наша піаністка Нона Абуладзе отримала обласну стипендію — це перше таке визнання за багато років. А ще наші учні виступали з камерним оркестром у філармонії. Це — Поліна Мороз, Ірина Слободнік, Валерія Мартинова та Нона Абуладзе».





Окремо згадала і вокальні колективи:

«Ансамбль "Артон" під керівництвом пані Сасницької здобув гран-прі на конкурсах, а "Performance" (керівниця — пані Савченко) теж мав гучні виступи». «Classic Ladies» — у Європі й в Україні

Про міжнародні поїздки й викладацький ансамбль розповіла викладачка фортепіано Дар’я Бестріцька:

«Наш ансамбль "Classic Ladies" виступав в Італії, у містечку Тайрано на березі Лігурійського моря. Це був цикл концертів "Primavera" — "Прихід весни". Ми грали українську музику, гуцульські мотиви — люди не просто аплодували, а танцювали! Це був надзвичайний досвід».

«Ансамбль "Fireflies" — це малюки від трьох років із перкусією та скрипками. Вони — справжні зірочки. Ми разом відкривали міську ялинку, виступали на конкурсах. Це важка, але дуже вдячна праця».





Мистецтво без бар’єрів

Особливою темою стала інклюзія в школі. Як зазначила Ірина Лазова:

«Серед 335 учнів школи є діти з особливими освітніми потребами. Те, чого досягають ці діти, — справжній музичний подвиг. Це доказ того, що музика лікує, надихає, окрилює».

Прикладом стали сестри Катерина й Олександра Кириченко, які менше ніж за два роки навчилися грати на скрипці. Їх підготували викладачка Оксана Прокопенко та концертмейстерка Євгенія Воюцька.

Побажання від серця

Наприкінці ефіру ведуча Альона Олексієнко запропонувала гостям звернутися до глядачів:

Ірина Лазова: «Я запрошую всіх діток, які люблять музику, завітати до нашої школи на навчання. Ми — справжня музична родина!» Дар’я Бестріцька: «Музика — це розкіш, яка має бути доступна кожному. Не тільки діти, а й дорослі можуть здійснити свою музичну мрію. Ніколи не пізно почати!» Оксана Прокопенко: «Музика — це особлива мова, якою може "розмовляти" кожен. А сучасна безбар’єрність — справжнє благословення. Приходьте до нас, і ми вас навчимо».





На завершення, Альона Олексієнко підсумувала:

«Сьогодні ми поспілкувалися з чудовими дівчатами з музично-мистецької школи №5. Бажаю кожному триматися, вірити в себе й бути разом. Все буде Україна!»





