Тех, кто не станет на воинский учет призывников заблаговременно - до исполнения 18 лет - ожидает административная ответственность. Речь идет о штрафе в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Подробнее о том, могут ли оштрафовать за такое правонарушение 17-летних украинцев, случались ли уже подобные ситуации, а также как именно стать на учет молодым мужчинам 17-18 лет, - рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро "Івана Хомича" Елена Воронкова.

Могут ли штрафовать 17-летних парней

В соответствии со статьей 14 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане мужского пола, которые достигают 17-летнего возраста, обязаны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля того года, когда им исполняется 17 лет.

"Этот срок является единым для всех и не зависит от месяца рождения человека. Например, если человек родился в октябре 2008 года, он должен зарегистрироваться на воинском учете не позднее 31 июля 2025 года", - уточнила адвокат.

В то же время она напомнила, что согласно статье 12 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), административной ответственности подлежат лица, которые на момент совершения правонарушения достигли 16-летнего возраста.

"То есть да, на 17-летних ребят может быть наложено взыскание за нарушение правил воинского учета, в частности, относительно не постановки на учет", - сообщила эксперт.

Случались ли в Украине подобные случаи

Воронкова отметила: "относительно того, были ли случаи, когда лиц привлекали к ответственности за то, что они не стали на учет, то точно ответить сложно".

"Потому что такие постановления выносят ТЦК и СП и мы можем узнать о том, существуют ли они, только если они обжалованы", - объяснила она.

По словам адвоката, сейчас - по быстрому поиску в Едином государственном реестре судебных решений - нашлось два судебных решения по данному вопросу.

Одним обжалуемое постановление о привлечении к административной ответственности отменили, а другим - оставили без изменений.

"Но нужно понимать, что постановления за нарушение 17-летними ребятами требований по постановке на учет могут быть составлены и через некоторое время, когда будет обнаружено, что кто-то своевременно не стал на учет", - добавила специалист.

Она уточнила, что в тех решениях, которые удалось найти, "нарушения произошли еще с 2018 и 2019 годов".

"Здесь, конечно, возникает вопрос о сроках наложения взыскания. Но это уже вопрос конкретного дела отдельно", - признала Воронкова.

Как стать на учет 17-летним украинцам

Для постановки на воинский учет граждане Украины могут:

либо обратиться лично в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП); либо воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

"Эти способы доступны как в Украине, так и тем, кто за рубежом", - уточнила эксперт.

Кроме того - дополнительно для тех, кто живет за пределами Украины - существует возможность регистрации через консульские учреждения.

Во время личной явки в ТЦК и СП, человек должен подать заявление о постановке на воинский учет, а также предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер налогоплательщика;

выписку из реестра территориальной общины насчет регистрации места жительства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что срок, в течение которого 17-летние граждане Украины могут стать на воинский учет призывников, увеличили.

При этом сообщалось, что взятие на воинский учет украинцев за рубежом могут упростить.

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