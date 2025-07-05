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Сьогодні, 10:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного. Репертуар липня 2025 року

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного


Репертуар липня 2025 року *


5 субота Alice. Amazing circus show 17:00

6 неділя Volkanov 17:00

10 четвер Серцеїдки 18:00

11 п’ятниця Люкс для іноземців 18:00

12 субота Конотопська відьма 18:00

13 неділя Марія Стюарт 16:00

15 вівторок Made in Odesa 18:30

20 неділя Symphony of Anime 18:30

26 субота Adam 19:00

27 неділя Щенячий патруль 11:00

31 четвер Особливо одружений таксист 18:00


* у репертуарі можливі зміни




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