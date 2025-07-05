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Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
Репертуар липня 2025 року *
5 субота Alice. Amazing circus show 17:00
6 неділя Volkanov 17:00
10 четвер Серцеїдки 18:00
11 п’ятниця Люкс для іноземців 18:00
12 субота Конотопська відьма 18:00
13 неділя Марія Стюарт 16:00
15 вівторок Made in Odesa 18:30
20 неділя Symphony of Anime 18:30
26 субота Adam 19:00
27 неділя Щенячий патруль 11:00
31 четвер Особливо одружений таксист 18:00
* у репертуарі можливі зміни