"Липень в Кірсі": перший тиждень денного табору промайнув, як одна мить!

Перший тиждень роботи денного табору "Липень в Кірсі" завершився, залишивши після себе море вражень, яскравих подій і щасливих посмішок! Дванадцять нових знайомих, 15 піц, 16 літрів соків і мінеральної води, 24 авторських малюнки, 8 захопливих біблійних історій, 7 повітряних тривог у сховищі — все це стало частиною нашої великої пригоди.

Програма першого тижня була насиченою: ми не лише вивчали історії з Біблії, а й здійснили 6 тематичних екскурсій до Музею культури та побуту німців Причорномор’я, Німецького культурного центру, а також до самої Кірхи — старовинної лютеранської святині. До нас завітали 5 особливих гостей, які поділилися з дітьми знаннями, енергією та щирим натхненням.

І все це — в атмосфері довіри, підтримки та радості відкриттів. Тут кожен день має смак піци й веселощів, а кожна зустріч — шанс стати другом.

📌 Що особливого в нашому таборі?

👩‍🏫 Професійна команда : досвідчені та уважні педагоги, які працюють із любов’ю та турботою;

🏠 Комфорт : охайне, кондиціоноване приміщення в центрі Одеси;

🛡 Безпека : на території є обладнане укриття;

🌳 Простір для гри : затишний двір, де діти можуть активно проводити час на свіжому повітрі;

🥪 Навички самостійності : діти самі готують прості перекуси, навчаючись відповідальності;

🖍 Творчість і розвиток: малювання, ігри, пізнання культури та історії.

📍 Локація: м. Одеса, вул. Новосельського, 68

🕙 Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця, з 10:00 до 17:00

💸 Вартість: 200 грн/день (включено перекус, напої досхочу та обід — замовляємо піцу разом із дітьми).

🎯 Пільги надаються дітям із соціально вразливих категорій.

✨ Подаруйте дитині літо, яке запам’ятається!

Літо з друзями, новими відкриттями та щирою радістю пізнання.

📞 Запис — за співбесідою:

050 391 72 05 — Володимир

Не зволікайте — ми чекаємо саме на вас!