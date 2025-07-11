"Липень в Кірсі": перший тиждень денного табору промайнув, як одна мить!

Перший тиждень роботи денного табору "Липень в Кірсі" завершився, залишивши після себе море вражень, яскравих подій і щасливих посмішок! Дванадцять нових знайомих, 15 піц, 16 літрів соків і мінеральної води, 24 авторських малюнки, 8 захопливих біблійних історій, 7 повітряних тривог у сховищі — все це стало частиною нашої великої пригоди.
Програма першого тижня була насиченою: ми не лише вивчали історії з Біблії, а й здійснили 6 тематичних екскурсій до Музею культури та побуту німців Причорномор’я, Німецького культурного центру, а також до самої Кірхи — старовинної лютеранської святині. До нас завітали 5 особливих гостей, які поділилися з дітьми знаннями, енергією та щирим натхненням.
І все це — в атмосфері довіри, підтримки та радості відкриттів. Тут кожен день має смак піци й веселощів, а кожна зустріч — шанс стати другом.
📌 Що особливого в нашому таборі?
👩🏫 Професійна команда: досвідчені та уважні педагоги, які працюють із любов’ю та турботою;
🏠 Комфорт: охайне, кондиціоноване приміщення в центрі Одеси;
🛡 Безпека: на території є обладнане укриття;
🌳 Простір для гри: затишний двір, де діти можуть активно проводити час на свіжому повітрі;
🥪 Навички самостійності: діти самі готують прості перекуси, навчаючись відповідальності;
🖍 Творчість і розвиток: малювання, ігри, пізнання культури та історії.
📍 Локація: м. Одеса, вул. Новосельського, 68
🕙 Графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця, з 10:00 до 17:00
💸 Вартість: 200 грн/день (включено перекус, напої досхочу та обід — замовляємо піцу разом із дітьми).
🎯 Пільги надаються дітям із соціально вразливих категорій.
✨ Подаруйте дитині літо, яке запам’ятається!
Літо з друзями, новими відкриттями та щирою радістю пізнання.
📞 Запис — за співбесідою:
050 391 72 05 — Володимир
Не зволікайте — ми чекаємо саме на вас!