ЮНЕСКО рассмотрела заявки на получение статуса объекта Всемирного наследия и добавила в список мегалиты Карнака во Франции, замки короля Людвига II Баварского и минойские дворцовые комплексы на Крите (Греция).

ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия несколько новых объектов после рассмотрения заявок, которые требовали обширных исследований и презентаций.

Среди них несколько европейских объектов, в том числе знаменитые сказочные замки баварского короля Людвига II, мегалитические камни Карнака на северо-западе Франции и минойские дворцовые комплексы на греческом острове Крит.

Сказочные замки

На заседании в Париже комиссия приняла решение о включении в список всемирного наследия немецких замков Нойшванштайн, Херренкимзе, Линдерхоф и королевской усадьбы на Шахене.

Грандиозные замки Верхней Баварии привлекают многочисленных туристов уже более 140 лет. Только в прошлом году архитектурные творения короля Людвига II (1845-1886) посетили более 1,7 миллиона человек, в том числе множество иностранных гостей, в основном из США и стран Азии.

"Включение дворцов в Список всемирного наследия - выдающаяся честь для этих великолепных мест", - сказала председатель немецкой комиссии ЮНЕСКО Мария Бёмер. "Все они являются архитектурными шедеврами и свидетельствуют о художественном воображении, а также об эксцентричности сказочного короля".

Ранее в Германии насчитывалось 54 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая старые города Штральзунд и Висмар, Кельнский собор, Ваттовое море и римские пограничные рубежи Лимес.

Древние сооружения

Мегалиты французского Карнака и греческие минойские дворцовые комплексы - это сооружения времен античности.

Карнакские камни - это плотное скопление мегалитических сооружений у южного побережья Бретани, датируемых 4500-3300 гг. до н.э.

Минойские дворцовые комплексы, включая Кносс, Фест, Малию, Закрос, Зоминтос и Кидонию, были ключевыми центрами минойской цивилизации бронзового века, которая процветала в период с 2800 по 1100 год до нашей эры.

Включение в список Всемирного наследия признает историческую значимость объектов, их архитектурную целостность и наличие комплексной системы защиты и управления.

Культурный престиж

Хотя титул Всемирного наследия не приносит никакой финансовой поддержки, он обеспечивает дополнительное внимание международного сообщества и культурный престиж.

Статус всемирного наследия также сопровождается требованиями ЮНЕСКО, которые призваны принести пользу, в частности, местному населению, испытывающему нагрузку от наплыва туристов. Среди прочего, организация требует разработать концепцию эффективного управления посещения для наилучшего контроля массового туризма.

Последствия пренебрежения рекомендациями ЮНЕСКО были продемонстрированы в 2009 году в долине Эльбы в Дрездене, где строительство нового моста привело к лишению статуса объекта всемирного наследия. Строительство Вальдшлёсхенского моста было признано вредным для "выдающейся универсальной ценности" культурного ландшафта. Это был первый случай, когда ЮНЕСКО исключила европейский объект Всемирного наследия из списка.

В Италии насчитывается 60 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что является самым большим показателем среди всех стран. В списке - исторические центры Рима, Флоренции и Неаполя, археологические памятники Помпеи и Геркуланум, а также Амальфитанское побережье.

Среди других объектов, которые были добавлены в список Всемирного наследия на этой неделе, - три места, использовавшиеся 50 лет назад жестоким режимом "красных кхмеров" в Камбодже в качестве мест пыток и казней.

Внесение в список совпало с 50-й годовщиной прихода к власти коммунистического правительства "красных кхмеров", которое привело к гибели примерно 1,7 миллиона камбоджийцев в результате голода, пыток и массовых казней в течение четырехлетнего правления с 1975 по 1979 год.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят Великая китайская стена, Пирамиды Гизы в Египте, Тадж-Махал в Индии и камбоджийский археологический комплекс Ангкор.





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