Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета. Однако новых раундов переговоров по реструктуризации этих финансовых инструментов не происходило с апреля 2025 года. Об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос ЭП, передает издание «Минфин».

Министерство финансов Украины подтвердило, что продолжает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство объявило дефолт в начале лета.

«Министерство финансов поддерживает постоянный диалог с инвесторами, в том числе с владельцами ВВП-варрантов, как в рамках комитета кредиторов, так и вне его. В апреле 2025 года состоялся раунд закрытых переговоров, о котором было публично уведомлено», — говорится в ответе ведомства.

Цель: долговая устойчивость к концу 2025 года

В Минфине отмечают, что четкого срока для завершения реструктуризации ВВП-варрантов нет, но Украина остается «полностью преданной конструктивному и добросовестному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами».

«Министерство финансов продолжает консультации с целью достижения справедливого и всеобъемлющего соглашения по реструктуризации ВВП-варрантов до конца 2025 года. Цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную долговую устойчивость Украины, не создавая угрозы восстановления и восстановления страны», — добавили в ведомстве, подчеркивая важность сбалансированного решения.

На вопрос о возможных судебных тяжбах от владельцев варрантов с требованием осуществления пропущенной выплаты, в министерстве сообщили, что такой информации пока нет.

Что такое ВВП-варранты

ВВП-варранты — это специальные ценные бумаги, выпущенные правительством Украины в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга. Тогда Министерство финансов договорилось о списании 20% с $18 млрд обязательств по евробондам, выпустив «инструмент возврата стоимости», который распределили среди кредиторов.

Общая нарицательная стоимость ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд, и эти средства не возвращаются как основной долг. Украина обязана делать ежегодные выплаты владельцам этого инструмента, размер которых привязан к показателям ВВП и темпам его роста.

Почему возник дефолт

2 июня 2025 года Украина должна была совершить очередной платеж в размере $665 млн, однако пропустила его, что и привело к дефолту по этому инструменту. Важно отметить, что этот дефолт не распространяется на другие долговые обязательства государства, такие как облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и еврооблигации.

Министр финансов Сергей Марченко, комментируя апрельские переговоры, заявлял, что ВВП-варранты были созданы для уже не существующей экономической реальности.

«Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины. Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению», — подчеркнул он.

В последний раз Украина осуществляла выплату владельцам ВВП-варрантов в 2024 году во время реструктуризации внешнего долга, тогда было перечислено $200,6 млн.