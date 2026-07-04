Бійці одеського клубу «Самсон» здобули перемоги на турнірі «Відкритий Октагон»

Представники Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, Одеської обласної федерації К-1 та спортивного клубу «Самсон» (Samson Fight Club) успішно виступили на турнірі зі змішаних єдиноборств «Відкритий Октагон», продемонструвавши високий рівень спортивної підготовки та жагу до перемоги. ереможцями престижних змагань стали вихованці тренера Дениса Піліп’яка – Єгор Топала, студент Академічного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», та Ангеліна Замко. У своїх поєдинках спортсмени проявили майстерність, витримку, силу волі та справжній бійцівський характер, упевнено здобувши перемоги.

Успішний виступ спортсменів став ще одним підтвердженням високого рівня підготовки вихованців клубу «Самсон» і результативної роботи тренерського колективу. Завдяки системній праці та наполегливим тренуванням молоді спортсмени гідно представляють Одещину на престижних турнірах, примножуючи спортивну славу регіону.

Колеги, тренери та спортивна громадськість привітали переможців із заслуженим успіхом, побажавши їм нових досягнень, яскравих поєдинків і перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах.