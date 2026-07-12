ЕБРР и Швейцария в сотрудничестве с компанией "НИБУЛОН" и при экспертной поддержке AV Group запускают бесплатную практическую программу для агропроизводителей – "Билет в ЕС".

Программа создана в ответ на трансформацию аграрного рынка: европейские покупатели, трейдеры и финансовые институты уже работают по новым правилам, где важна не только продукция, но и прозрачность, отслеживаемость и понятные процессы во всей цепочке поставок.

"Билет в ЕС" — это практическая инфраструктура подготовки агропроизводителей к этим условиям. Без теории ради теории, с акцентом на том, как хозяйству уже сегодня соответствовать требованиям рынка и работать по правилам, действующим в ЕС.

"НИБУЛОН" в этой модели, как системный игрок и часть рыночной инфраструктуры, последовательно внедряет стандарты работы — от поля до элеватора и далее до глобального рынка — и масштабирует их на свои цепочки поставок. Это формирует единую логику работы рынка: понятную, прозрачную и сопоставимую с европейской.

"Доступ к европейским рынкам сегодня определяется не только качеством продукции, но и способностью бизнеса работать прозрачно и ответственно, соблюдая ESG-принципы. Вместе с нашими партнерами мы помогаем украинским агропроизводителям внедрять практики, которые открывают новые возможности для интеграции в современные цепочки поставок и сотрудничества с международными рынками. Для ЕБРР поддержка таких изменений является важным вкладом в развитие устойчивого и конкурентоспособного малого и среднего бизнеса в Украине", – Екатерина Ригг, руководитель направления развития и поддержки МСП ЕБРР в Украине.

"Сегодня мы видим потенциал в том, чтобы делиться с украинскими агропроизводителями своими внутренними практиками, которые мы постоянно совершенствуем в своей работе. Ведь "НИБУЛОН" — это вертикально интегрированная компания: мы не только логисты и трейдеры, но и сами являемся агропроизводителями и системно инвестируем в это направление. Осознав необходимость меняться изнутри, мы вместе с партнерами формируем и внедряем эти подходы во всей цепочке поставок", — комментирует Владимир Славинский, директор по торговле "НИБУЛОНа".

Программа охватывает ключевые элементы этой трансформации:

прослеживаемость продукции "от поля до покупателя";

экологические и социальные практики (ESG) как часть операционной деятельности;

стандарты управления и документацию, соответствующие требованиям международных рынков;

подготовку к работе с покупателями и финансовыми учреждениями.

Участники проходят индивидуальную диагностику, работают с консультантами над собственными процессами и получают готовый пакет инструментов: от шаблонов документов до практических чек-листов, которые остаются в использовании после завершения программы.





Для агропроизводителя это означает:

сохранение и расширение доступа к рынку ЕС;

лучшие условия работы с покупателями;

большая готовность к привлечению финансирования;

возможность продавать продукцию с большей добавленной стоимостью.

"НИБУЛОН" инвестирует в развитие своих поставщиков, формируя цепочки поставок, которые работают по единым стандартам и соответствуют требованиям европейского рынка.

"Билет в ЕС" — это системная подготовка к будущему, которое уже наступило.

Инициатива реализуется ЕБРР при финансовой поддержке Швейцарии через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР (доноры Фонда: Италия, Ирландия, Корея, Люксембург, Норвегия, Соединённое Королевство, Соединённые Штаты Америки, Швейцария, Швеция, Япония и ТайваньБизнес – Фонд технического сотрудничества ЕБРР) в сотрудничестве с "НИБУЛОН" и реализуется компанией AV Group.

Подробная информация о "Билете в ЕС", а также форма заявки на участие — на сайте программы.

"НИБУЛОН" – один из лидеров зернового экспорта и агропроизводства Украины со 100% украинским капиталом. Единственная украинская компания, участвующая во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP).

AV Group – консалтинговая компания, которая более 10 лет помогает бизнесу внедрять принципы устойчивого развития, ESG и "зеленых" инвестиций.