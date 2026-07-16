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Сьогодні, 12:00

Власників зруйнованого житла звільнили від плати за газ: регулятор ухвалив рішення

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об освобождении владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты газа.

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКП.

Плата не будет начисляться, если жилье не может использоваться в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации.

Кроме того, решение предусматривает:

  • не начисление платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов;
  • освобождение потребителей от обязанности ежемесячно передавать показания счетчика газа в течение периода, когда потребление природного газа невозможно и плата за его распределение не начисляется.

Эти изменения приводят политику регулятора в соответствие с Законом Украины "Об особенностях начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и других платежей, предусмотренных законодательством, в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества", который вступил в силу в апреле.

Напомним:

14 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.


Источник: Економічна правда




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