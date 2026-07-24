67% українців регулярно витрачають гроші на повсякденний комфорт – дослідження Kantar Україна

Більшість українців, а саме 67%, регулярно витрачають гроші на транспорт, каву, перекуси та харчування поза домом. У середньому такі витрати становлять 4603 грн на місяць, а 47% опитаних уже вважають їх звичною частиною свого бюджету. Про це свідчать результати дослідження «Економіка щоденного вибору», проведеного Kantar Україна.

Ключові факти

Крім витрат на повсякденний комфорт, 55% українців регулярно витрачають кошти на догляд за собою та розвиток, 49% – на здоров’я, 35% – на домашніх улюбленців, а 30% – на дозвілля.

Найбільше на небазові категорії витрачають українці віком 18–29 років – у середньому 5906 грн на місяць, що перевищує середній показник по країні.

Платними підписками користуються 56% українців. Найпопулярнішими є відеосервіси (33%) та музичні платформи (25%), а 58% користувачів витрачають на них до 500 грн на місяць.

Лише 18% користувачів повністю задоволені витратами на підписки. Решта 82% вважають, що їх можна оптимізувати. Найважливішими критеріями під час вибору сервісів залишаються ціна, відсутність реклами та стабільна робота.

Якщо виникає потреба скоротити бюджет, українці насамперед відмовляються від витрат на каву, харчування поза домом і розваги. Водночас витрати на здоров’я та домашніх улюбленців залишаються серед найменш схильних до скорочення.

«Щоденні витрати показують, що люди вважають необхідною частиною свого життя. Для брендів це можливість краще зрозуміти роль своєї категорії у житті споживачів», – каже Client Partner Kantar Україна Анастасія Ямелинець.

Контекст

Дослідження «Економіка щоденного вибору» Kantar Україна базується на онлайн-опитуванні 1000 респондентів віком 18–55 років. Опитування проводили у травні 2026 року на національній онлайн-панелі, за винятком тимчасово окупованих територій, зони активних бойових дій та сільської місцевості.

Kantar Україна входить до міжнародної дослідницької групи Kantar, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях, аналізі споживацької поведінки та консалтингу для бізнесу.