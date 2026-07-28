Третій реанімобіль із Німеччини: Одещина отримала гуманітарну допомогу для екстреної медицини

Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» поповнило свій автопарк ще одним автомобілем швидкої допомоги, який прибув із Німеччини в рамках гуманітарної місії благодійного фонду «ОБОЗ». Це вже третій реанімобіль, переданий фонду медичній службі Одещини від початку співпраці.

Автомобіль прибув до транспортно-технічного комплексу Центру, розташованого за адресою: Високий провулок, 2. Саме тут базуються, проходять технічне обслуговування та ремонт машини екстреної медичної допомоги, які щодня виїжджають на виклики по всій Одесі та області.

Разом із реанімобілем Одещина отримала гуманітарний вантаж — медикаменти та медичні візки, які будуть передані до лікувальних закладів регіону.

Під час передачі гуманітарної допомоги голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін висловив щиру вдячність німецьким волонтерам і всім, хто підтримує українських медиків у найскладніший для країни час.





«Хотів би щиро подякувати всім волонтерам із Німеччини, людям, які допомагають Україні у цей важкий час. Бажаю їм щастя, здоров'я і миру. Напередодні ми відзначали День медичного працівника, і сьогодні особливо згадуємо тих медиків, які віддали своє життя, рятуючи інших. Світла і вічна їм пам'ять», — наголосив Юрій Работін.

Представники Центру екстреної медичної допомоги також висловили вдячність благодійному фонду «ОБОЗ» за постійну підтримку медичної служби області.

«Щиро дякуємо благодійному фонду "ОБОЗ" за гуманітарну допомогу та вже третій автомобіль швидкої допомоги, доставлений із Німеччини до нашого Центру. У цей непростий час така підтримка має надзвичайно велике значення. Медичні препарати та візки будуть передані до закладів охорони здоров'я Одещини, де вони допоможуть рятувати життя наших громадян», — зазначив Олександр, представник Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Після урочистої передачі автомобіля Юрій Работін звернувся до колективу Центру зі словами підтримки, подякувавши медикам за їхню самовіддану працю, професіоналізм і мужність. У відповідь працівники служби подякували благодійному фонду «ОБОЗ», німецьким партнерам та всім, хто продовжує допомагати українській медицині навіть в умовах війни.

Нова машина швидкої допомоги найближчим часом стане до роботи, посиливши можливості екстреної медичної служби Одеської області та допомагаючи медикам оперативно реагувати на виклики й рятувати людські життя.