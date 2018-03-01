Сергей Кивалов снова потребовал ратифицировать Конвенцию «О труде в морском судоходстве»

23 февраля 2018 года исполнилось 12 лет со дня принятия Международной Конвенции «О труде в морском судоходстве». Этот важнейший документ, провозглашенный «биллем о правах моряков», вступил в силу 20 августа 2013 года, и является обязательным для многих государств мира (включая 21 государство Европейского Союза, Канаду, Панаму, Норвегию, Японию и др.). Но не для Украины.

Сегодня Конвенция-2006 – глобальный правовой базис защиты прав моряков за рубежом, который определяет их трудовые и социальные права, нормы ответственности служб найма и трудоустройства моряков, работающих на территории государства-участника. Присоединение к Конвенции 2006 обеспечивает гражданам этого государства достойное положение на мировом морском рынке труда.

Однако украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. Причина проста: Украина до сих пор не присоединилась к Конвенции «О труде в морском судоходстве». А ведь для наших соотечественников, работающих на судах под иностранными флагами, это особенно актуально, ведь государство в кризисных ситуациях зачастую оставляет их на произвол судьбы. Есть факты, свидетельствующие, что на сегодняшний момент под арестом за рубежом находится 214 моряков-украинцев.

Нанимаются на службу на суда иностранных судовладельцев граждане нашей бывшей мощной морской державы вовсе не от хорошей жизни: собственный флот давно уничтожен. Отсутствие флота у морской державы и бесправное положение наших моряков в целом негативно влияют на имидж Украины.

А иностранные судовладельцы отдают предпочтение морским кадрам из стран, которые уже подписали Конвенцию и соблюдают международные морские стандарты.

Один из немногих в нашей стране людей, кто занимает активную позицию в отношении развития морехозяйственного комплекса и серьезно долгие годы занимается проблемами моряков, – народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич регулярно поднимает вопросы возрождения Черноморского морского пароходства и как специалист в области морского права серьезно занимается проблемами моряков-«подфлажников». Ведь, что скрывать, на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов.

Ко мне, как к народному депутату, постоянно обращаются за помощью моряки и члены их семей по защите прав и законных интересов. Я направляю десятки депутатских запросов в Министерство иностранных дел, посольства с целью правовой защиты и освобождения украинских моряков из арестованных судов.

— рассказал народный депутат.

Так, благодаря вмешательству Сергея Кивалова, были освобождены и вернулись домой украинские моряки, находившиеся под арестом в Гвинее.

Соответствующие меры были приняты нардепом, когда из-за долгов судовладельца 15 украинских моряков судна «Free Neptun» более полутора лет были заложниками в порту Омана. Парламентарий направил по этому делу запрос, обращался он и в посольство, и в МИД. И ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. На судно начали поставлять продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы личной гигиены. Оманская сторона провела полное медицинское обследование членов экипажа в местной больнице.

Также ведется работа по спасению еще одного одессита – второго помощника капитана Александра Кодымского. Танкер «Temeteron» было арестовано в Ливии в 2016-го. Александра поместили в тюрьму Триполи и находился там в самых безобразных условиях. В отношении этого вопроса Сергей Кивалов отправил депутатский запрос на имя министра иностранных дел Павла Климкина и получил ответ. На дело обратили внимание, и условия содержания Александра стали лучше. Из пяти украинских моряков, служивших на танкере, удалось вернуть домой четверых. Улучшение условий содержания одессита Александра Кодымского лишь первый шаг к его освобождению и предстоит еще долгая работа украинских дипломатических служб.

Сергей Кивалов также прилагает максим усилий для спасения нашего земляка - старшего помощника капитана судна «Arezoo» Андрея Новичкова, которого безосновательно задержали в иранском порту Бендер-Аббас по обвинению в умышленном убийстве 11 февраля 2017 года. Он провел семь месяцев в тюрьме Тегерана. Парламентарий дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом и передал официальное письмо иранским властям с изложением дела украинского моряка и просьбой о содействии в его решении. Также политик направил соответствующий запрос на имя Министра иностранных дел Украины Павла Климкина. По инициативе Сергея Кивалова вопрос спасения соотечественника был поднят на заседании Верховной Рады Украины.

Сегодня Новичкова удалось освободить из тюрьмы. Сейчас, на период следствия, он обеспечен жильем и питанием, и ждет более активной позиции украинского дипкорпуса. Отметим, что в ближайшее время у Генерального прокурора Украины запланирован официальный визит в Иран, во время которого по просьбе Сергея Кивалова также будет решаться вопрос освобождения одессита Андрея Новичкова.

И таких случаев – сотни.

В марте стала известна информация о том, что 23 января в Нигерии был арестован швейцарский танкер San Padre Pio с 16 украинскими моряками за незаконную торговлю топливом. Об этом сообщил сайт Fleet Mon, который специализируется на отслеживании судов в режиме реального времени.

В целях защиты интересов моряков в 2016 году народный депутат Сергей Кивалов инициировал создание рабочей группы по оказанию юридической помощи морякам при Юридической клинике. Рабочая группа, в которую вошли ведущие адвокаты, ученые и общественные деятели, занимается правовыми вопросами на постоянной основе, рассматривает иски, готовит экспертные заключения, осуществляет правовую поддержку моряков, направленную на улучшение условий работы, а также оказывает необходимую помощь в оформлении документов. Отдельным вопросом, требующим пристального внимания, стала защита прав моряков, попавших в нештатные ситуации за рубежом.

Резонансным оказалось дело моряков, оказавшихся на арестованном в Греции судне Mekong Spirit. Украинские моряки, 17 человек, оказались фактически в плену, власти предъявляли им обвинения в перевозке запрещенных взрывчатых веществ. Наши моряки, а среди них одесситы матрос Александр Морозов и моторист Юрий Фадеев, были лишены возможности спуститься на берег, при этом запасы питьевой воды и продовольствия были ограничены. Судовладелец не делал ничего, чтобы решить проблему. Репатриацией украинских моряков никто не занимался. Члены экипажа обращались за помощью в морские представительства Республики Мальта, Республики Греция, но положительный результат не был достигнут.

Нардеп Сергей Кивалов направил обращение в министерство иностранных дел с просьбой не оставлять в беде моряков судна Mekong Spirit. На сегодняшний день данное дело с украинской стороны сопровождает старший партнер компании «Black Sea Law Company», эксперт группы по защите прав моряков Евгений Сукачев.

Народный депутата Украины Сергей Кивалов уверен:

Своевременность создания такой рабочей группы подтверждает тот факт, что количество обращений по защите прав моряков постоянно растет. А предоставленная квалифицированная юридическая помощь в большинстве случаев дает положительные результаты. Это говорит о важности решения данной проблемы на государственном уровне и подтверждает необходимость ратификации Украиной Конвенции Международной организации труда 2006 года «О труде в морском судоходстве».

Еще в ноябре 2015 на заседании Верховной Рады Украины был оглашен депутатский запрос Сергея Кивалова в Министерство иностранных дел для инициирования ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве. В декабре того же года был получен ответ из МИД Украины, что вопрос этот прорабатывается Министерством инфраструктуры как органом власти, ответственным за заключение указанного международного договора.

В том же 2016 году проекты Закона Украины «О ратификации Конвенции-2006» и Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» в связи с этим были подготовлены. И лишь через год, в конце 2017 года, документы были отправлены в заинтересованные органы.

Наступил 2018-й год. Но вопрос о ратификации Конвенции-2006 по-прежнему остается актуальным для Украины, ведь соответствующий закон до сих пор так и не принят. Как говорится, «А воз и ныне там».

Учитывая актуальность затронутых вопросов, народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману принять меры «в пределах полномочий относительно ускорения согласования соответствующих законопроектов и их внесения в Верховную Раду для ратификации Конвенции МОТ «О труде в морском судоходстве» 2006 года». А о результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых решениях – сообщить установленный в срок.

Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне возрождение Украины как морского государства.

Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал портов и повысит их конкурентоспособность. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.

Напомним, что Сергей Кивалов добился ускорения признания рабочих документов моряков на международном уровне. А в феврале этого года народный депутат подал депутатский запрос на имя Премьер-министра о необходимости принятия новой редакции Морской доктрины Украины, которая является важным программным документом, который направлен на сохранение и развитие морского потенциала Украины и защиту национальных интересов в морской сфере.