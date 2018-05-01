Всеукраинский резонанс вокруг судьбы моряка Андрея Новичкова

Всю прошедшую неделю шла борьба за жизнь одесского моряка Андрея Новичкова, теперь уже самого известного одесского моряка. Его судьба стала одной из самых трагичных страниц в морской истории Украины.

Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой. Ему грозит смертная казнь в Иране. Он попросту стал заложником обстоятельств.

На судне где работал наш земляк, трагически погиб его коллега – иранец. Он при загадочных обстоятельствах выпал за борт. И хотя за смерть члена экипажа несет ответственность капитан, а не первый помощник, и нет каких-либо доказательств того, что украинец имеет какое-либо отношение к трагедии, обвинение исламской республики стоит на своем - смертный приговор.

Еще в прошлом году на личный прием к народному депутату Сергею Кивалову обратилась Елена Вирановская, бабушка Андрея Новичкова.

Сергей Кивалов первым откликнулся на крик о помощи родных и близких Андрея. Он дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, а также направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием, как можно скорее освободить и вернуть на родину одессита.

В этом году резонанс вокруг судьбы моряка достиг всеукраинского масштаба. Специально для того, чтобы вызволить моряка, а также для того, чтобы наладить взаимоотношения и диалог между странами, по предложению иранского посла Сергей Кивалов вступил в группу дружбы Ирана и Украины.

Спасите Андрея Новичкова! Еще в середине мая с такими призывами к украинским властям и дипломатам одесситы вышли в Кировский сквер. Флешмобом они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка, и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента Украины.

Подписать петицию на сайте президента и спасти ее внука, с этой просьбой 81-летняя Елена Вирановская обращается снова и снова. Андрей - сирота. Его бабушка - единственная родственница - уже обошла все инстанции, оббила пороги многих кабинетов.

Я обращалась напрямую и к президенту, и к послу Ирана, у меня собралась целая папка документов по этому делу. Единственный человек, на которого мы рассчитываем, это Сергей Кивалов. Он организовал целую группу поддержки среди депутатов, они выступают с разных трибун, о том, что незаконно задержан украинский моряк,

- рассказывает Елена Вирановская.

На флешмоб в Кировском сквере пришли друзья Андрея и те, кто с ним не знаком. Поддержали акцию и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии.

Отметим, что на данный момент в Харькове находится задержанный по обвинению в шпионаже гражданин Ирана, а поэтому вопрос дальнейшего развития дела приобретает исключительно политический характер – иранская сторона хочет обменять Андрея Новичкова на своего гражданина.

Нам не безразлична судьба Андрея. На сегодняшний день лидером Морской партии Сергеем Киваловым уже сделаны шаги по спасению нашего моряка. Мы молодежь не можем оставаться в стороне, и пришли морально поддержать Андрея и надеемся на его скорое возвращение домой!

- отметил Владимир Сивак, глава молодёжной платформы “Будущее.”

Уже в первый день акции под петицией подписались чуть больше трёх тысяч человек. Сейчас желающих помочь земляку – значительно больше. Но необходимо 25 тысяч подписей.

Свою лепту в спасение одессита внёс и Одесский областной совет. На прошедшей неделе депутаты пригласили в сессионный зал бабушку Андрея Новичкова. Перед объективами десятков телекамер она со слезами на глазах попросила содействовать возвращению ее внука на родину.

Депутаты Одесского областного совета обратились с петицией в украинский МИД, с просьбой обменять Андрея Новичкова на гражданина Ирана, задержанного по обвинению в шпионаже. Вопрос начинает приобретать исключительно политический характер, учитывая желание иранской стороны обменять Андрея Новичкова на своего гражданина.

И уже на следующий день фамилия Андрея Новичкова звучала в Верховной Раде Украины. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и 81-летняя бабушка Андрея.

Я на связи с МИДом Украины постоянно, звоню каждый раз второму секретарю, спрашиваю Заичковского: «На сию минуту юридическое доказательство вины моего внука есть?» – Мне отвечают, что юридического доказательства нет.

Обращалась я во множество инстанций, у меня собрался пакет документов – 143 листа. Везде, куда я не обращалась, меня принимали только помощники – я ездила и на личный прием к президенту, но принимал его помощник, я ездила на прием к Климкину, тоже принимал помощник, к омбудсмену. Все то, по поводу чего мы обращаемся, они отписывают, что, рассмотрев этот вопрос, мы отправили в МИД для рассмотрения. МИД один этот вопрос решить не может, - рассказывает Елена Вирановская.

Благодаря вмешательству в это дело парламентария Сергея Кивалова, Андрея Новичкова освободили из тюрьмы в Тегеране, он был взят на поруки консулом украинского посольства.

Приходилось писать десятки депутатских запросов, обращаться в Министерство иностранных дел, я лично встречался несколько раз с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране, мы обсуждали вопрос, связанный с освобождением Андрея Новичкова, я встречался с Генеральным прокурором Украины и обсуждал проблему, которая существует сегодня в отношении Андрея.

Я хочу обратиться к Президенту нашей страны с тем, чтобы он включился в этот процесс, потому что другого варианта нет. Мы все правовые рычаги испробовали. Мы все сделали от нас зависящее, теперь дело за гарантом Конституции, - отметил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат – представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

По-своему обратили внимание общественности на судьбу Андрея Новичкова студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии.На 8-ой станции Фонтана они организовали благотворительную акцию - киновечер в поддержку земляка. Все собранные с киносеанса деньги они направили в помощь Андрею и его бабушке.

Обвинения в том, что Андрей Новичков совершил убийство - беспочвенны, потому что никакой доказательной базы нет. После вмешательства президента университета Сергея Васильевича Кивалова, Новичков Андрей уже отпущен из иранского СИЗО под поручительство консула, для этого Сергей Васильевич лично встречался с иранским консулом в Украине. Сейчас зарегистрирована петиция на сайте президента нашего государства, эту петицию активно поддерживают студенты нашего университета, голосуют, - отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Ситуация вокруг Андрея Новичкова не смогла оставить равнодушным, наверное, никого, потому что это человек, который живет в моём городе он занимается профессией, которая всем нам близка и жизненные обстоятельства, которые у него сложились. Трудно оставаться в стороне, мы с моими друзьями знаем, что составлена петиция на сайте президента Украины о том, что человеку нужно помочь мы все подписались,

- студент Одесской Юракадемии Алексей Приступ.

Необходимо отметить, что проблема Андрея Новичкова показательная, и отнюдь не единственная. Сегодня помощи и решительных действий от украинского государства ожидают тысячи других моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду. Решением проблемы стала бы ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины. Сергей Кивалов сейчас добивается решения этой проблемы. Кроме того, парламентарий последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом.

Народный депутат создал постоянно действующую рабочую группу по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при Юридической клинике. Только за прошлый год за помощью в эту группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб и ходатайств. Системная работа в правовом русле залог не только успешного решения возникших вопросов, но и основа для дальнейшего законотворчества в стенах парламента считает Сергей Кивалов.