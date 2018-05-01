Одесский облсовет обратился к руководству страны с просьбой спасти от смерти одесского моряка

Депутаты Одесского областного совета поддержали обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину с просьбой спасти одесского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь.

Перед депутатами выступили бабушка Андрея Новичкова Елена Верановская, восьмидесяти однолетняя женщина, одесситка в пятом поколении — единственный родной человек Андрея Новичкова.

При этом в палатке у здания облсовета перед сессией стояли друзья и близкие Андрея с плакатами о его спасении.

Напомним, что Андрею Новичкову, единственному иностранному моряку иранского экипажа, инкриминируют преступление, которого он не совершал. Первый помощник капитана судна Андрей Новичков подозревается в убийстве палубного матроса, иранца Махаммада Хоссейн Бахрамипур. Украинского моряка арестовали и поместили в тюрьму в Тегеране. Дважды одессит объявлял голодовку. Только после вмешательства народного депутата Украины Сергея Кивалова, направленных им депутатских запросов в Министерство иностранных дел и личных встреч с чрезвычайным и полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, 11 сентября Андрей Новичков был освобождён из тюрьмы Эвин и взят на поруки консула украинского посольства. Затем, когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена эта проблема. На данный момент украинский моряк проживает в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна о невиновности и непричастности одессита к произошедшей трагедии, он по–прежнему находится под следствием и под подпиской о невыезде. Следствие по делу моряка-украинца тянется уже один год и три месяца.

Вчера, 16 мая в центре Одессы в Старобазарном сквере состоялась акция в поддержку украинского моряка Андрея Новичкова, которому в Иране грозит смертная казнь. Участники акции вышли на улицу с плакатами: «Украина, защити своего гражданина!», «Одесса, спаси своего сына – одессита Андрея Новичкова!»

Подписать электронную петицию можно, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/44650