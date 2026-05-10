Фьючерсы на картофель выросли на 700% из-за войны с Ираном. Эксперты обнародовали данные о резком скачке биржевых контрактов за последний месяц. Стоимость финансовых инструментов, привязанных к картофелю, выросла более чем в 7 раз.

Финансовые контракты, привязанные к ценам на картофель, подорожали более чем на 700% на фоне спекуляций из-за войны с Ираном и опасений относительно глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает Euronews.

С 21 апреля стоимость контрактов на картофель выросла примерно с 2,11 евро до 18,50 евро за 100 килограммов. Речь идет о так называемых CFD-контрактах — финансовых инструментах, которые отражают ожидания рынка относительно будущих цен.

"Несмотря на резкий скачок в финансовом секторе, реальный рынок картофеля в Европе сейчас переживает избыток продукции. После высоких цен в предыдущие годы фермеры в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии значительно увеличили площади посевов, а благоприятная погода обеспечила рекордные урожаи", — пишут эксперты.





Из-за этого на рынке образовался профицит, а часть картофеля низкого качества, предназначенного для кормов или промышленности, продавали по минимальным или даже отрицательным ценам.

Аналитики объясняют, что резкий рост котировок связан не с дефицитом картофеля, а с нервной реакцией финансовых рынков на возможные проблемы в будущем.

Среди главных рисков называют последствия войны на Ближнем Востоке. Конфликт осложнил поставки удобрений, аммиака, калия и других компонентов, необходимых для аграрного сектора. По данным ООН, через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений.

Также речь идет о нестабильности в регионе, что создает проблемы для морской логистики и мировой торговли.

Поднимутся ли цены на картофель в магазинах

Эксперты отмечают, что нынешний скачок не означает резкого подорожания для европейских покупателей прямо сейчас. Речь идет прежде всего о волатильности финансового рынка и попытках трейдеров оценить возможные последствия войны для агросектора в будущем.

Какие продукты уже отреагировали на войну США с Ираном

Между тем по сравнению с мартом 2026-го стоимость продуктов в мире выросла на 1,6%, о чем сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Прежде всего акцентируется на стоимости говядины. Цены на мясо рекордно выросли на фоне высокого спроса в мире, в частности, со стороны КНР. Поэтому цены в апреле на мясную группу в целом выросли на 1,2% по сравнению с мартом этого года.

Но больше всего поднялись в мире цены на растительные масла, в частности, из-за блокировки Ормузского пролива. В апреле их стоимость поднялась на 5,9%, что является самым высоким уровнем с июля 2022 года.

Добавим, что в Украине дефицит популярной крупы, а именно гречки. Цены на гречку выросли до 75,05 грн за килограмм. Потребители начали покупать ее впрок, опасаясь дальнейшего роста цен и возможного дефицита. Однако эксперт советует в комментарии Фокусу не паниковать. По ее словам, подорожание гречки связано не с сокращением посевов.

