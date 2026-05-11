Українська вчена заявила, що вакцини спричиняють рак: її заяву розкритикували колеги

Вчена рада Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (НУОЗ) засудила заяву співробітниці Любов Коцюбайло, що "вакцини проти COVID-19 спричиняють рак".

Колектив державного закладу освіти назвав такі твердження необґрунтованими, академічно недоброчесними та провокативними.

Про які заяви вченої йдеться та чому вони спричинили шквал обговорень у соцмережах?

Днями у соцмережі депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував допис про нібито шкоду для здоров'я препаратів, які використовують для щеплень проти збудника COVID-19. У повідомленні він цитував кандидатку медичних наук та співробітницю НУОЗ Любов Коцюбайло.

"Рак та онкологію (науку, що вивчає пухлини – ред.) спричиняє вакцина від коронавірусу, вже є такі випадки, – заявила Любов Коцюбайло, доцентка кафедри інфекційних хвороб. Якесь двояке відчуття від такої новини, згадуючи як вимагали вакцину…." – йшлося в дописі Зінкевича.

Ймовірно, йшлося про заяви Любові Коцюбайло в інтерв'ю на каналі "Насправді MAX". Під час розмови науковиця обговорювала вірусні інфекції, зокрема COVID-19, а також вакцинацію проти них.

"Широко доведено виникнення нових онкологічних захворювань, які ідентифікують за біопсією та імуногістохімією. Передові лабораторії в Німеччині, Ізраїлі, США та Японії пишуть: "Це онкологічне заховрювання асоційоване з вакциною проти COVID-19". Розумієте, це такі речі, які відомі в науковому світі", – сказала Коцюбайло.

Наразі цей уривок видалили з інтерв'ю. Раніше відео містило блок про зв'язок між вакцинацією на онкологічними захворюваннями, назву якого згодом змінили на "Чи може вакцинація мати негативні наслідки".

Доповнено: Згодом авторка інтерв'ю Марія Зуєва підтвердила "УП. Життя", що уривок видалили після відповідного прохання Любові Коцюбайло.

"Також пані Любов спершу запитувала, чи потрібно надати наукові матеріали, які підтвердили б її слова. Я сказала, що так. Зрештою вона їх не надіслала, але попросила скоригувати розмову і видалити фрагмент", – стверджує Марія.

Наразі уривок існує лише у форматі Shorts – це короткі відео в окремому розділі YouTube.

Як на заяви вченої відреагували в університеті, де вона працює?

Через заяви науковиці 7 травня травня в НУОЗ провели позачергове засідання Вченої ради, яке ініціювали працівники клінічних кафедр та студенти.

"Темою обговорення стали публікації антивакцинального спрямування у засобах масової інформації та соціальних мережах, що суперечать позиції колективу лікарів, науковців та студентів університету", – заявили в закладі освіти.

Там додали, що науковці мають ретельно обговорювати поодинокі публікації, які мають "дискусійних характер", а не робити їх основою для широких рекомендацій населенню.

"[Зворотне] призводить до формування антивакцинальних настроїв в суспільстві і, по суті, сприймається колективом університету як провокація [...] Колектив категорично засуджує антивакцинальну позицію окремих лікарів та науковців, поширену засобами масової інформації щодо нібито негативних наслідків вакцинації проти COVID-19 як необґрунтовану, академічно недоброчесну та провокативну", – підсумували в НУОЗ.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 року в Україні перше виявили новий варіант вірусу SARS-CoV-2 "Цикада". Тоді в Міністерстві охорони здоров'я та Центрі громадського здоров'я нагадали, що єдиним способом захиститися від важкого перебігу недуги та ускладнень залишається вакцинація.

У 2025 році вірусолог і професор молекулярної онкології Лоуренс Янг розповів науковому журналу The BMJ, що немає жодних доказів, що мРНК-вацини пов'язані з раком.

"Спосіб роботи мРНК полягає в тому, що вакцина нежива, а є генетичним матеріалом, який виробляє антиген. Немає жодних доказів того, що це якимось чином змінює клітинну ДНК [людей]", – пояснив науковець.

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, за майже чотири роки щеплення від COVID-19 врятували понад 1,4 мільйона життів у Європі. Крім того, вакцинація допомогла знизити кількість смертей від хвороби на 57%.

А за останні 50 років щеплення для профілактики та лікування недуг врятували життя 154 мільйонів людей по всьому світу.

