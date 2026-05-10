Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает тревожным сигналом для европейской безопасности решение президента США о сокращении американского контингента в Германии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном с премьером Швеции пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.
Канцлера спросили, насколько значительные риски безопасности для Европы создает решение Трампа о выводе из Германии около 5 тысяч американских военных.
"Перед нами стоят те же вызовы – и на европейском континенте, и за его пределами. Поэтому я не сомневаюсь, что впереди у НАТО хорошее будущее", – добавил он.
Напомним, в начале мая в Пентагоне анонсировали вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии. Объявляя это решение, высокопоставленный чиновник Минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика руководства страны была неуместной.
Впоследствии Дональд Трамп заявил, что сокращение американского военного присутствия в ФРГ будет еще большим.