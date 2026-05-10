Канцлер Германии Фридрих Мерц не считает тревожным сигналом для европейской безопасности решение президента США о сокращении американского контингента в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном с премьером Швеции пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.

Канцлера спросили, насколько значительные риски безопасности для Европы создает решение Трампа о выводе из Германии около 5 тысяч американских военных.

"Сила НАТО не зависит от численности присутствующих войск – а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный "европейский" блок стран НАТО на своей стороне. Как и наоборот – мы остаемся заинтересованными в том, чтобы иметь американскую армию и военную поддержку на нашей стороне", – ответил Мерц.

"Перед нами стоят те же вызовы – и на европейском континенте, и за его пределами. Поэтому я не сомневаюсь, что впереди у НАТО хорошее будущее", – добавил он.

Напомним, в начале мая в Пентагоне анонсировали вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии. Объявляя это решение, высокопоставленный чиновник Минобороны заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика руководства страны была неуместной.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что сокращение американского военного присутствия в ФРГ будет еще большим.





