«Музика, що об’єднує: в Одесі відбувся яскравий святковий концерт до Дня Європи

8 травня 2026 року Великий зал Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової наповнився урочистою атмосферою, натхненням і високим мистецтвом. Саме тут відбувся масштабний святковий концерт зведеного духового оркестру Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової та Одеського муніципального музичного театру ім. О. Саліка, який був присвячений Дню Європи. Цей творчий проєкт став справжнім святом музики, єдності культур і професійної майстерності.

Концертна програма до «Дня Європи» вразила слухачів різноманіттям стилів, епох і музичних образів. У ній гармонійно поєдналися українська та світова класика, сучасна духовна музика, джазові інтонації, яскраві концертні п’єси та популярні симфонічні композиції. Кожен номер відкривав нову грань мистецтва духового оркестру та демонстрував високий рівень підготовки музикантів і диригентів.

Відкрив концерт твір українського композитора Анатолія Ткачука «Аріозо». Під орудою заслуженого артиста України Володимира Лясоти оркестр створив надзвичайно проникливу й піднесену атмосферу. М’яке, благородне звучання духових інструментів одразу налаштувало зал на особливий емоційний лад.

Однією з найвитонченіших сторінок вечора стало «Адажіо феніксів» із балету «Червоний мак» Рейнгольда Глієра. Цей музичний епізод прозвучав надзвичайно образно та емоційно, а оркестр продемонстрував тонке відчуття стилю й драматургії.

Справжнє захоплення публіки викликало «Адажіо труби» Хоакіна Родріго у виконанні соліста Артема Сірика. Вишукане, співуче звучання труби у поєднанні з делікатним супроводом оркестру під керівництвом диригента Павла Ткача створило атмосферу щирої лірики та внутрішньої зосередженості.

Особливу увагу слухачів привернув твір Оксани Герасименко «Таїна». Скрипкове соло Маріани Золоєвої прозвучало натхненно, чуттєво та надзвичайно виразно. Диригент — заслужений працівник культури України Михайло Дзевік — зумів тонко підкреслити камерність і філософську глибину твору.

Яскравим і дотепним став виступ із «Гумористичною кадриллю» Левка Колодуба. Соло на тубі у виконанні Віталія Долика викликало щирі усмішки та бурхливі оплески публіки. Диригент Віктор Цвик вдало передав характер і театральність цього твору.

Не менш ефектно прозвучали марш «Колізей» і блискучий «Галоп» Луїджі Чізало. Особливої віртуозності композиції надали солісти-трубачі Артем Сірик, Юрій Ткачук і Михайло Стахов, які продемонстрували блискучу техніку, ансамблеву злагодженість та сценічний темперамент.

Справжньою окрасою концерту стало «Концертіно для дуету валторн» Петера Гензеля. Солісти Анастасія Горемикіна та Микола Федор вразили слухачів красою тембру, музикальністю та тонким ансамблевим відчуттям. Під керівництвом Володимира Лясоти оркестр створив делікатне й шляхетне звучання. Легкість, гумор і блискуча технічність панували під час виконання твору «Кларнетові цукерки» Лероя Андерсона. Солістки Олександра Садовська та Богдана Третяк продемонстрували віртуозність, артистизм і чудову взаємодію на сцені.

Надзвичайно колоритною стала композиція «Іспанська лихоманка» Джея Чаттауея під орудою диригентки Алевтіни Мамалі. Запальні ритми, темперамент і яскрава динаміка буквально захопили слухачів.

Вишуканістю та театральною красою відзначилася балетна музика з опери «Фауст» Шарль Гуно. Диригентка Олександра Дробот створила цілісну драматургічну лінію, а оркестр передав усю елегантність французької музичної традиції.

Особливе враження на публіку справила «Йоркширська балада» Джеймса Барнса під керівництвом диригента Максіміліана Марії Джаннетті. Цей твір став однією з найемоційніших кульмінацій вечора. Глибока лірика, масштабне симфонічне звучання та внутрішня драматургія композиції викликали у слухачів щире захоплення.

Яскравим ансамблевим номером прозвучало «Капріччіо для квартету саксофонів» Уарена Баркера. Солісти Алевтіна Мамалі, Богдана Баранська, Ярослав Чиж і Віктор Цвик продемонстрували високий професіоналізм, артистичність та чудову ансамблеву культуру.

Справжнім святом музичного театру стала легендарна «Вестсайдська історія» Леонарда Бернстайна під керівництвом Богдани Баранської. Вибухова енергетика, ритмічна свобода та яскраві оркестрові барви створили у залі атмосферу бродвейського шоу.

Завершився концерт знаменитою композицією «Тіко-Тіко» Зекінья де Абреу — стрімкою, блискучою та запальною. Цей фінальний акорд став справжнім феєрверком емоцій та подарував слухачам чудовий настрій.

Святковий концерт до Дня Європи став яскравим підтвердженням того, що музика не має кордонів і здатна об’єднувати народи, культури та покоління. Високий професійний рівень виконавців, різноманіття програми та щира любов до мистецтва створили у Великій залі незабутню атмосферу творчого піднесення.

Ця, без перебільшення, видатна подія ще раз довела: Одеса залишається одним із головних музичних центрів України, де народжуються масштабні культурні проєкти, а молоді таланти впевнено заявляють про себе на великій сцені.