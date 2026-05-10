Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложил свою концепцию "умной мобилизации". Его идея базируется на технологиях и научном подходе.

Поэтому он выделил три типа мобилизации, которые помогут Украине выстоять в длительной войне. Также он предупредил, что в сегодняшних реалиях разговоры о демобилизации являются опасным популизмом. Об этом он заявил в своей речи на военном форуме Defence24 Days 2026 в Варшаве, текст которого опубликовала "Украинская правда".

Что не так с мобилизацией в Украине?

Бывший главнокомандующий прокомментировал конфликт между властью и населением из-за мобилизации и угрозу, которая из этого следует.

"Именно вопросы мобилизации и методов ее проведения все больше становятся центром конфликта населения страны с органами государственной власти Украины. Мы будем говорить о будущем. Пожалуй, о самом тяжелом из нашего будущего в длительной войне, завершение которой для нас становится все менее очевидным. Несмотря на сомнительные варианты сегодняшних способов завершения войны с одной стороны, очевидно, что для Украины открывается и целый спектр возможностей как не победы, то минимизации потерь и формирования долгосрочной оборонной стратегии с другой", — заявил Залужный.

Он считает, что Украина "отдала инициативу на поле боя России" и стала "реагировать не только на вызовы, но и на системную работу противника почти на всех участках фронта, реагировать по такой же методике и, конечно, ценой иногда очень больших потерь".

"Без масштабной реформы армии, военной подготовки и оборонной промышленности Украина рискует остаться заложником устаревшей системы, которая не соответствует реалиям войны будущего", — считает он.

Валерий Залужный на форуме в Варшаве

Фото: скриншот

Три типа мобилизации: как это видит Залужный в Украине

Залужный рассказал, что его предложение будет учитывать развитие технологий, длительный характер войны и демографическую ситуацию в стране.

"Не говоря пока о деталях такой мобилизации, потому что это будет предусматривать именно научный подход в определении ее основных показателей, в современных условиях такая мобилизация при условии технологизации войны, будет возможна по следующим типам", — сказал посол. Первым типом, по его мнению, может стать модель, где большинство населения будет минимально ощущать последствия войны в повседневной жизни. Ведь часть функций могут выполнять частные военные компании, а добровольцев будут поощрять финансово. По его словам, первым этапом может быть "передача частному сектору функций подготовки, в том числе, офицерского состава".

Вторым тем он предлагает модель, где есть общенациональная мобилизация с четко определенными объемами и сроками службы для всех категорий граждан.

"Особенностью такой мобилизации будут высокие требования к персоналу в плане их интеллектуализации и максимально открытого самого процесса. Такой процесс будет сопровождаться абсолютно четкими определенными сроками как подготовки, так и самого прохождения службы, и будет представлять собой непрерывный процесс подготовки и ротаций", — предложил Залужный.

Экс-глава сравнил эту модель с системой, которая действует в Израиле. Но реализовать эту концепцию без больших реформ невозможно.

По его мнению, на переходном этапе возможен еще один формат мобилизации.

"Тогда, вероятно, существует третий тип мобилизации, как временный, — это частичная передача отдельных функций частным компаниям и продолжение совершенствования существующей системы через открытый диалог с обществом, а особенно молодежью, о новой системе прохождения службы, четкие сроки подготовки и четкие сроки службы и перспективы в дальнейшем", — рассказал дипломат.

Но, как подчеркнул Залужный, чтобы это реализовать стоит комплексно работать военному руководству, правительству и парламенту.

Демобилизация в Украине: что об этом думает Залужный

Валерий Залужный отметил, что демобилизация может стать возможной только после создания соответствующих условий.

"Сейчас Украина ведет войну за выживание с врагом, который преобладает в количестве населения и в ресурсах. Поэтому в нынешних украинских реалиях все призывы демобилизовать военных являются ничем иным, как политическим популизмом, который не имеет за собой никакого смысла", — сказал он.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законодательных изменений, которые могут позволить создание в Украине формата военных компаний, а также введение новых подходов к использованию боевого опыта украинских защитников в послевоенный период.

Ранее Фокус писал, что, по словам Федора Вениславского, парламент ожидает от Министерства обороны комплексный законопроект, который урегулирует ряд проблем в сфере военной службы. По его мнению, введение четких контрактных условий с определенным сроком службы и гарантированным периодом отдыха может существенно повысить мотивацию граждан.

