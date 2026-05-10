Полиция Брешии выслала пакистанского проповедника Али Кашифа после его заявлений о допустимости педофилии по нормам шариата.

В начале апреля 2026 года правоохранительные органы Италии выдворили из страны 25-летнего пакистанского имама Али Кашифа, который публично одобрил браки с малолетними детьми, сообщает European Times.

Проповедник связал взросление исключительно с началом полового созревания. Он заявил, что женитьба на девочках в возрасте девяти лет является приемлемой и полностью соответствует исламскому праву.

Полиция города Брешиа немедленно признала действия пакистанца угрозой общественному порядку и социальной стабильности.

Миграционные службы установили отсутствие у Кашифа законных оснований для пребывания в стране, после чего правоохранители доставили его в аэропорт Милана и в течение нескольких часов отправили в Исламабад.

В самом Пакистане, куда депортировали имама, власти часто игнорируют проблему принудительных браков и насильственной смены религии. По данным правозащитных групп, в этой стране систематически похищают и выдают замуж несовершеннолетних девочек из числа христианских и индуистских меньшинств.

Суды в таких регионах нередко встают на сторону похитителей, признавая браки законными и лишая жертв возможности вернуться в свои семьи.