На сессии Одесского горсовета Украинская морская партия выступила в поддержку Андрея Новичкова

Шестого июня в Одессе состоялась XXVI сессия Одесского городского совета, на некоторой был принят ряд решений и утверждены целевые программы. Также на сессии был поднят вопрос спасения украинского моряка Андрея Новичкова, более года находящегося под следствием в Иране.

Депутат Одесского горсовета Светлана Осауленко выступила с обращением к представителю Министерства иностранных дел Украины в Одессе Константину Ржепишевскому с просьбой оказать содействие в освобождении одессита, которому на чужбине грозит смертная казнь.

Светлана Осауленко в своем запросе напомнила о том, что Еще в прошлом году на личный прием к народному депутату Сергею Кивалову обратилась Елена Вирановская, бабушка Андрея Новичкова. Лидер Украинской морской партии, народный депутат Сергей Кивалов первым откликнулся на крик о помощи родных и близких Андрея. Он дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, направил несколько депутатских запросов на имя Министра иностранных дел Украины П.А. Климкина, Генерального прокурора Украины Ю.В. Луценко. В результате этих мер Андрей Новичков был освобожден из тюрьмы «Эвин» и взят на поруки консула Посольства Украины в Иране. Но окончательно разрешить вопрос и вернуть Андрея Новичкова на родину может только Президент страны.

В сессионном зале присутствовала и бабушка моряка, 81-летняя Елена Вирановская, единственная родственница Андрея, которая, несмотря на преклонный возраст, делает все возможное, чтобы спасти внука:

Я регулярно общаюсь с представителями МИДа Украины. Мне отвечают, что юридических доказательств вины моего внука нет. Ведь был проведен опрос всей команды, и все единодушно отрицали какую-либо вину Андрея. Но пока каких-то подвижек мало. Одесса всегда была городом моряков. И я очень надеюсь на поддержку неравнодушных одесситов в деле освобождения из плена моего внука моряка Андрея Новичкова. Решить вопрос скорейшего освобождения одессита Андрея Новичкова может только Президент страны. Для этого нужно собрать 25 тысяч подписей под петицией 044650 на официальном сайте Президента.

Елена Николаевна была на приеме в МИДе, ездила на личный прием к Президенту Украины, но ей удалось встретиться только с его помощником.

Напомним, что фамилия Андрея Новичкова звучала и в Верховной Раде Украины. В парламенте состоялся брифинг на тему спасения моряка, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Сергей Кивалов и 81-летняя бабушка Андрея.

Свою лепту в спасение одессита внёс и Одесский областной совет. На прошедшей неделе депутаты пригласили в сессионный зал бабушку Андрея Новичкова. Перед объективами десятков телекамер она со слезами на глазах попросила содействовать возвращению ее внука на родину. Теперь, благодаря активной позиции фракции Украинской морской партии эта проблема прозвучала и в стенах Одесского городского совета. За обращение проголосовало 56 депутатов.

Мне кажется, все депутаты прониклись этой ситуацией, – рассказала Светлана Викторовна. – Сессия городского совета, депутатский корпус, представители всех партий выразили свою однозначную позицию. За обращение проголосовало фактическое большинство. Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение держать на контроле вопрос по петиции. Мне уже поступают звонки от директоров школ, коммунальных предприятий, что они готовы подключиться, чтобы как можно больше людей проголосовало и подписалось под петицией в защиту моряка.

Напомним, украинского моряка обвиняют в убийстве одного из членов экипажа – иранца, который погиб во время рейса. Вопреки всем международным нормам права, виновным в инциденте признали единственного на судне украинца – помощника капитана. На данный момент он находится в Иране под следствием, ему грозит смертная казнь.

Отметим, что на данный момент в Харькове находится задержанный по обвинению в шпионаже гражданин Ирана, а поэтому вопрос дальнейшего развития дела приобретает исключительно политический характер – иранская сторона хочет обменять Андрея Новичкова на своего гражданина.

В поддержку украинского моряка была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины.

В защиту украинца, оказавшегося заложником в чужой стране, в Одессе был проведён ряд городских акций. Еще в середине мая с такими призывами к украинским властям и дипломатам одесситы вышли в Кировский сквер. Флешмобом они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка, и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента Украины. На флешмоб в Кировском сквере пришли друзья Андрея и те, кто с ним не знаком. Поддержали акцию и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии.

По-своему обратили внимание общественности на судьбу Андрея Новичкова студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии.На 8-ой станции Фонтана они организовали благотворительную акцию - киновечер в поддержку земляка. Все собранные с киносеанса деньги они направили в помощь Андрею и его бабушке.

Но судьба украинского гражданина и его жизнь по-прежнему находится под угрозой.