Илья Марченко вышел во второй круг на турнире ATP Challenger Tour во Франции. В первом раунде украинский теннисист выиграл у немца Матса Мораинга со счетом 6:3, 6:4. Для Марченко это первая победа в 2020 году. Он прервал серию из четырех проигранных матчей подряд – два из которых состоялись после Нового года. В октябре украинский теннисист Илья Марченко выиграл первый турнир за два года.

Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру. Во втором круге Илью ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP №203). В 2017 году украинский теннисист выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.

Накануне Марченко признался, что в прошлом году был близок к завершению карьеры, а также рассказал о планах на текущий сезон.