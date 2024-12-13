За короткий проміжок часу одразу у кількох заступників командира полку “Азов” Дениса Прокопенка зʼявились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва — “Новопечерських Липках”. Про це у фейсбуці повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук із посиланням на договори купівлі-продажу.

Зокрема, за його даними, коштовні квадратні метри зʼявились у Івана “Ігната” Ігнатьєва, Богдана “Тавра” Кротевича, Микити “Раз-Два” Надточія, Сергія “Мольфара” Цісарука, Олега “Апіса” Хоменка, Святослава “Калини” Паламара.

Середня вартість кожної квартири, згідно з документами, близько 20 мільйонів гривень або півмільйона доларів. Загальна вартість купленої нерухомості — близько 120 мільйонів гривень. За документами, Богдан Кротевич купив ще одну квартиру в Софійській Борщагівці — площею 65 квадратних метри.

“Питання в тому — чим коштом вони були придбані? Бо щось підказує, що навряд кожен з них успішний бізнесмен або може дозволити на зарплатню придбати таку розкіш. Якщо кошти були надані кимось з “добрих людей”, мені здається їх точно було куди спрямувати більш справедливо. Маю на увазі родини полонених та загиблих героїв “Азову”, багато з яких не отримали нічого та не завжди мають на що жити, не те що купувати елітне житло в столиці. Переконаний, що житло від держави і благодійників мають отримати всі без виключення військовополонені, а не лише обрані, хоч вони і командири” — написав Мосійчук.

Він закликав командира “Азову” Дениса Прокопенка, а також згаданих його заступників прокоментувати цю інформацію, а також звернувся до журналістів-розслідувачів щодо цієї ситуації.

“І до речі, за інформацією мого джерела, Прокопенко теж вибирав квартиру в цьому ЖК, але вона коштувала 1,2 млн доларів і купівля з якихось причин не відбулася. Поки що” — йдеться у його дописі.





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