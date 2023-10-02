«Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек частина третя  

30 вересня 2023 року в головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки відбулось свято читацької спільноти «Бібліотека – твоя точка опори» з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

О 14:00 урочистості для дружньої читацької родини перемістилися на арт майданчик «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА» який розкинувся у внутрішньому дворику ОННБ, де на всіх відвідувачів чекали безліч цікавих подій. Це і майстер-класи від майстринь бібліотечної палітурні. Секрети майстерності передавали всім бажаючим. А це і реставрація та оправа книжок, виготовлення книжкових закладок, то що.

Актори Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші в образах мавок із «Лісової Пісні» Лесі Українки створювали чудову атмосферу свята і казки. Зіграний фрагмент репертуарного спектаклю не оставив нікого із присутніх байдужими. Автор і виконавець Анатолій Сєбов виконав декілька своїх творів. Неабиякий інтерес у присутніх викликали інтерактивна книжкова виставка «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя!» та благодійний бібліоярмарок.

Юні моделі з модельного агентства «Royal Family Ukraine» продемонстрували гостям заходу Патріотичне дефіле «Непереможні» керівник проекту – Марина Овчаренко.

Презентація книжкового проекту головного редактора газети «Вечерняя Одесса» Олега Суслова «Життя в стилі «Зумба». Життя в стилі «Зумба» можна розпочати тільки практикуючи «Зумбу» в допомогу для цього було розпочато відкрите заняття для дорослих і малечі від тренерок Наталії Розманич, Катерини Мішкевич та Любові Цивліної, які представляють фітнесклуб «Шторм», з Мережи клубів «Вища ліга».

Порадувало присутніх бібліокафе «Книжка й кава – чудова пара!», яке підтримало ПАТ «Єнні Фудз»

Неабиякий інтерес присутніх викликали літературна вікторина «Читай і вигравай!» та чудові фотозони: «ОННБ: крок за кроком»; «Все буде КУЛЬТУРА»; «Бібліотечне книгосховище: стороннім вхід НЕ заборонено!»; «Бібліоледі».

Святковому оформленню приміщень ОННБ сприяли фотозони у головному корпусі Одеської національної наукової бібліотеки та на артмайданчику. Інсталяції предметів старовини, які повністю занурюють відвідувача у неповторний культурний простір Літературної Одеси кінця ХІХ початку ХХ сторічь. На артмайданчику представлена інсталяція предметів сільської культури того ж періоду. Це спільний проект ОННБ і приватного колекціонера Сергія Новицького за участі громадської організації Інститут розвитку демократії.