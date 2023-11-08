Для справжніх друзів України війна стає особистою

Теплим суботнім ранком 4 листопада 2023 р. представники дипломатичного корпусу Латвії спеціально приїхали в ОННБ на презентацію книги свого земляка унікальної долі. Це Юріс Улманіс відомий Україні, як екс-воїн Інтернаціонального Легіону та волонтер, а в Латвії - знаний бізнесмен, викладач, альпініст. Його сповідь, у зручному форматі кишенькової книжечки, побачила світ завдяки його захопленню сміливістю українських воїнів і силою духу жителів України та присвячена п’ятьом загиблим побратимам. Дорече, увесь прибуток від накладу піде на потреби ЗСУ, повідомив письменник. Переклад, ілюстрації та редагування - все зроблено фахівцями безкоштовно.

Попередні книжки Юріса Улманіса були про особисті екстремальні спортивні перемоги. Зокрема, про сходження на Еверест і встановлення там прапора України та Латвії. Мету нової книжки підказує її назва. Автор заявив, що хоче, щоб війну сприймали як особисту не лише в Україні, тоді це прискорить перемогу України у боротьбі проти російських окупантів. Пряме включення з Національної бібліотеки Латвії зі словами Катріни Кукаїне про те, що латиші щодня думають, чим можуть допомогти Україні, розчулило присутніх на презентації одеситів.

Як зауважила генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова: «Важливо знати, як сьогодні Латвія - країна з великим серцем - підтримує нас різноманітними способами, відчуваючи наш біль, допомагаючи захищати нашу незалежність і територіальну цілісність. І ми маємо знати про це ще більше». Ірина Бірюкова подякувала від імені колективу ОННБ справжнім друзям України, які підтримують добрими справами у важкі часи, при чому бібліотеки стають мостом стійкої комунікації.

У презентації нового видання Юріса Улманіса «Коли війна стає особистою» взяли участь: Атіс Клімович – військовий журналіст, волонтер; Аргіта Даудзе – Надзвичайний та Повноважний посол Латвії в Україні (2011–2015); Олег Веретенников - Почесний консул Латвії в Одесі; Катріна Кукаїне - директор Департаменту розвитку Національної бібліотеки Латвії; Вейко Сполітіс – колишній депутат Сейму Латвії, волонтер, політолог, викладач Латвійського університету; Ласма Саліюма – волонтер

Не встигли розійтися гості з Латвії, як у внутрішньому дворику Одеської національної наукової бібліотеки розпочалося святкування Дня Незалежності Польщі. Спочатку всі виконали гімн України, Польщі. Потім хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників та цивільних мешканців України у цій війні. З привітальними словом до присутніх звернулася Світлана Зайцева-Великодна, президент Одеського ім. А.Міцкевича відділення Спілки поляків в Україні.

Хор «Польські квіти» та колектив «Краков’ячек» встигли заспівати кілька пісень українською та польською мовами і станцювати запальний танок, діти з недільної школи - розповісти віршики, і раптом залунала тривога. Далі концерт, підготовлений силами Одеського імені Адама Міцкевича відділення Спілки поляків в Укр аїні, було продовжено в укритті бібліотеки. Дорогою до укриття і діти, і літні люди мимоволі висловлювали своє ставлення до російського агресора - адже для кожного мешканця нашої держави ця війна є особистою, з її усіма жахливими наслідками руйнувань на лінії зіткнення, прильотами на сусідній вулиці та незручностями навчання, перебування під час тривоги в укритті, неможливістю впевнено планувати майбутнє… Сьогодні поляки в Україні та безпосередньо в Польщі взяли на себе великий тягар допомоги братнім українцям. Найтепліші слова вдячності до братнього польського народу висловила в своєму вітальному слові до присутніх Ірина Бірюкова, генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури України.