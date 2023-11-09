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6-11-2023, 18:00

Справжні друзі пізнаються під час війни. Юріс Улманіс презентував в ОННБ свою книгу

Категорія: Новини / Фоторепортаж


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Четвертого листопада цього року представники дипломатичного корпусу Латвії  завітали до Одеської національної наукової бібліотеки, щоб прийняти участь у презентації книги Юріса Улманіса, який відомий в Україні як екс-воїн Інтернаціонального Легіону та волонтер, а в Латвії - знаний бізнесмен, викладач, альпініст. Його сповідь, присвячена п’ятьом загиблим побратимам. Увесь прибуток від накладу піде на потреби ЗСУ, запевняє автор. 

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