Справжні друзі пізнаються під час війни. Юріс Улманіс презентував в ОННБ свою книгу

Четвертого листопада цього року представники дипломатичного корпусу Латвії завітали до Одеської національної наукової бібліотеки, щоб прийняти участь у презентації книги Юріса Улманіса, який відомий в Україні як екс-воїн Інтернаціонального Легіону та волонтер, а в Латвії - знаний бізнесмен, викладач, альпініст. Його сповідь, присвячена п’ятьом загиблим побратимам. Увесь прибуток від накладу піде на потреби ЗСУ, запевняє автор.