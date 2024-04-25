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23-04-2024, 10:00

"Жирона" Довбика і Циганкова потрапила в єврокубки. Вперше в історії!

Категорія: Новини / Спорт

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Обігравши "Кадіс" із рахунком 4:1, сенсаційна каталонська "Жирона", яку очолюють українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков, уперше у своїй історії зіграє в єврокубках! Це станеться в сезоні 2024/25, під час якого клуб святкуватиме прийдешнє 95-річчя. БК Megapari приймає ставки на наступні матчі каталонців - тим паче, що вони мають намір поборотися за участь у Лізі чемпіонів. 

"Жирона" йде третьою в іспанській Примері, найкращим бомбардиром якої наразі є Артем Довбик. Команда Мічела Санчеса Муньоса відстає тільки від вічних піренейських лідерів, "Реала" і "Барселони", на сім очок випереджаючи четвертий клуб першості, мадридський "Атлетіко". До кінця чемпіонату залишилося провести шість матчів, і в "Жироні" не приховують честолюбні амбіції - команда хоче кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.       

У нинішньому європейському сезоні "Жирона" вважається головною сенсацією не тільки іспанської першості, а й усього Старого Світу. Довгий час клуб Довбика і Циганкова навіть лідирував у Примері, але сил і глибини складу передбачувано не вистачило до фінішу. Проте нинішній сезон у будь-якому разі є найуспішнішим у 93-річній історії команди з усього лише стотисячного міста.    





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