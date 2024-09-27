Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen
00:00 Образы Зеленского 3:17 Неудачное выступление на Генасамблее
4:28 Военные бюджеты не для Украины
5:25 Заморозка неинтересна никому
7:30 Цена слишком НИЗКА
10:05 Предвыборный угар Трампа
12:20 Признание поражения
15:30 Фальш ДСНВ-3
18:30 Проиграла Украина и Германия
19:37 Никакой ПЛАН
21:36 Иезуитство Запада
25:17 Масштаб ТРЕЩИНЫ Украины
30:04 С потерей Донецкой области все смирились
32:22 Стратегия ИСТОЩЕНИЯ
34:15 Красные линии и ядерная доктрина РФ
36:40 Выступление президента Ирана
39:20 Третий тип глобализации
43:35 Гвоздь в крышку гроба
47:40 Техника НЕ нейтральна
49:23 Оружие массового поражения
51:27 Цена ТОРМОЖЕНИЯ
56:10 Технологии для элит
58:40 Перманентный КОШМАР
1:02:41 Провал СОЦИАЛЬНЫХ отношений
1:04:20 Руина и количество казаков
1:06:40 Возрастная пирамида
1:08:15 Одессу ломают