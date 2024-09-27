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Сьогодні, 16:00

Цвях у кришку труни! Тріск сильніший: все звалиться раптово! - Щелін. Недоплан Зе. Одесу ламають

Категорія: Новини / Авторська колонка


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Канал Павла Щелина ‪@PavelShchelin‬ Телеграм: https://t.me/common_sen

00:00 Образы Зеленского 3:17 Неудачное выступление на Генасамблее

4:28 Военные бюджеты не для Украины

5:25 Заморозка неинтересна никому

7:30 Цена слишком НИЗКА

10:05 Предвыборный угар Трампа

12:20 Признание поражения

15:30 Фальш ДСНВ-3

18:30 Проиграла Украина и Германия

19:37 Никакой ПЛАН

21:36 Иезуитство Запада

25:17 Масштаб ТРЕЩИНЫ Украины

30:04 С потерей Донецкой области все смирились

32:22 Стратегия ИСТОЩЕНИЯ

34:15 Красные линии и ядерная доктрина РФ

36:40 Выступление президента Ирана

39:20 Третий тип глобализации

43:35 Гвоздь в крышку гроба

47:40 Техника НЕ нейтральна

49:23 Оружие массового поражения

51:27 Цена ТОРМОЖЕНИЯ

56:10 Технологии для элит

58:40 Перманентный КОШМАР

1:02:41 Провал СОЦИАЛЬНЫХ отношений

1:04:20 Руина и количество казаков

1:06:40 Возрастная пирамида

1:08:15 Одессу ломают




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