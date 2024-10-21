Презентація книжкової виставки «Мова - духовний скарб народу» до Дня української писемності та мови в ОННБ

До Дня української писемності та мови в головному читальному залі Одеської національної наукової бібліотеки відбулася презентація книжкової виставки-інсталяції під назвою «Мова - духовний скарб народу». Захід став яскравою подією, що відзначила важливість української мови в сучасному суспільстві.

Урочистості розпочалися з виконання гімну України, яке подарували викладачі Одеської музичної школи №5: Ксенія Гончаренко, Оксана Прокопенко, Олександр Вітковський, Дар'я Бистрицька та Євгенія Воюцька. Цей момент став символом єдності та гордості за рідну мову.

Відкрила захід Ірина Бірюкова, генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки та заслужена працівниця культури України. Вона підкреслила, що «знання української мови та спілкування нею у повсякденному житті засвідчує нашу громадянську ідентичність, захищає інформаційний простір й зміцнює зв’язок поколінь». Ірина Олександрівна також відзначила, що в умовах повномасштабної війни, що триває в Україні, важливість свята зростає. Уляна Громович, заступник керівника громадської організації «Ветеранс ХАБ ОДЕСА», наголосила на історичних труднощах, які переживала українська мова: «Упродовж багатьох століть нашу мову забороняли та намагалися викорінити, а над носіями вчиняли геноцид. Особливо важливим свято стає зараз». Книжкова виставка «Мова - духовний скарб народу» містила різноманітні експонати, представлені в кількох частинах:

-«З мовознавчої скарбниці» – бібліографічний огляд творчого доробку київської мовознавки Ольги Дубчак та одеського мовознавця Олекси Різниківа. Цю частину представила Н. О. Броварська, провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності ОННБ. Зал прикрашали роботи студентів Одеського фахового художнього коледжу ім. М.Б. Грекова. «Книжка. Слово. Літера» – викладач Віктор Гоманюк поділився творчістю своїх студентів, що продемонструвало унікальний погляд молоді на українську мову.

В рамках заходу також прозвучала поетична композиція «Стань музикою СЛОВО», яку представив Юрій Работін, голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України. Його власні вірші стали емоційним підсумком заходу.

З концертною програмою виступили викладачі та вихованці Одеської музичної школи №5, які подарували присутнім чудові музичні номери.

На завершення офіційної частини директорка Одеської музичної школи №5 Ірина Лазова висловила подяку всім присутнім за теплий прийом та підтримку. Вона зазначила, що такі заходи не лише відзначають мову, але й об’єднують людей навколо спільних цінностей. Далі присутні мали змогу вільно роздивитися експозицію. Виставка та заходи, присвячені Дню української писемності та мови, стали важливим кроком у популяризації української культури та збереженні її ідентичності в непростий час для країни.