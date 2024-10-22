Дата та час: 29 жовтня 2024 року о 12.00

Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13)

29 жовтня 2024 року о 12.00 в Одеській національній науковій бібліотеці за підтримки Першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті відбудеться відкриття виставки «Наказано не знати: українські археологи в лещатах тоталітаризму». Експозицію присвячено археологам, які попри жорстокі репресії та цензуру продовжували свою наукову діяльність і залишили важливий слід в історії археологічної науки. Виставка репрезентує долі 19 визначних археологів, які стали символами цілих поколінь репресованих науковців і чиї досягнення були довгий час приховані або навмисне забуті.

Протягом багатьох десятиліть українська археологія перебувала під суворим наглядом тоталітарного режиму, що систематично намагався контролювати не лише політичне та соціальне життя, але й наукову діяльність. Для тоталітарної держави археологія була надзвичайно важливою галуззю, адже вона мала прямий вплив на формування історичної пам’яті та національної свідомості. Археологічні відкриття та дослідження мали відповідати державній ідеології, що призводило до маніпуляцій історичними фактами, ігнорування або викривлення даних, які суперечили офіційній версії історії.

Будь-яка незалежна наукова діяльність, що могла поставити під сумнів нав'язувані ідеологічні постулати або сприяти розвитку національної свідомості, ставала небезпечною для влади. У такому контексті багато археологів, які досліджували українську історію, були оголошені «ворогами народу» і зазнали політичних репресій. Ці репресії набували різних форм: від заборони на зайняття професійною діяльністю і позбавлення академічних звань до фізичного переслідування. Десятки археологів були заарештовані за надуманими звинуваченнями в «антирадянській діяльності», їх відправляли у заслання, ув'язнювали в таборах або психіатричних лікарнях, де багатьох з них було фізично знищено.

Серед жертв тоталітарної системи були не лише окремі науковці, але й цілі наукові школи. Репресії призвели до знищення багаторічних дослідницьких традицій, руйнування археологічних колективів та інституцій. Таким чином, українська археологія, як і інші гуманітарні науки, зазнала колосальних втрат, а її розвиток був штучно затриманий на десятки років.

На виставці будуть представлені матеріали, присвячені таким видатним археологам, як Федір Вовк, Дмитро Яворницький, Сергій Гамченко, Олекса Новицький, Микола Макаренко, Данило Щербаківський, Микола та Федір Ернсти, Петро Смолічев, Володимир Грінченко, Теодосій Мовчанівський, Федір Козубовський, Сильвестр Магура, Іполит Зборовський, Валерія Козловська, Олег Кандиба, Ярослав Пастернак, Лариса Крушельницька, Борис Мозолевський, Михайло Брайчевський.

Експозиція створена зусиллями кількох інституцій, серед яких Національний музей мистецтв імені Ханенків, Український інститут національної пам’яті, Інститут археології НАН України, Інститут історії України НАНУ, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАНУ, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Музей історії Десятинної церкви.

Автори виставки: Олександр Бонь, Наталя Булик, Світлана Іванисько, Вікторія Колеснікова, Володимир Колибенко, Сергій Павленко, Віра Павлова, Наталя Хамайко, Ірина Черновол, Катерина Чуєва, Оксана Юркова, Анна Яненко. Над виставкою також працювали: Наталя Слобожаніна, Володимир Тиліщак. Дизайн розроблений Ганною Беркутовою, літературне редагування здійснено Тетяною Ватажишиною