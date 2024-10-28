Особливе богослужіння в Одесській Кирсі: Візит поважних гостей з Бремену

Вчора, в 22 неділю після Трійці, богослужіння в громаді Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України в Одесі стало знаковою подією, яка об'єднала громаду та міжнародних гостей. Церкву відвідала делегація з німецького міста Бремен, що підкреслює міцні партнерські відносини між цими двома регіонами.

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Президент Бременської Євангелічно-Лютеранської церкви, Dr. Bernd Kuschnerus, провів чудову проповідь Слова Божого, в якій торкнувся важливих тем стійкості, яку можна здобути тільки разом з Богом, єдності та підтримки у складні часи. Його слова надихнули присутніх, адже в умовах глобальних викликів важливо відчувати рішучу підтримку. Після проповіді, Dr. Bernd Kuschnerus, та пастор Andreas Hamburg благословили громаду, що стало символом солідарності та надії.

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Богослужіння проводили пастори Олександр Гросс та Andreas Hamburg, які, зокрема, акцентували увагу на важливості спільноти та взаємопідтримки.

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Після завершення богослужіння прозвучали вітальні слова від представників обох країн. Президентка Бременського парламенту, Antje Grotheer, наголосила на важливості співпраці та підтримки між містами, а також на тому, як важливо продовжувати надавати допомогу в Україні. Antje Grotheer привітала одеситів, привітала всіх без виключення українців та запевнила, що люди в Бремені пам’ятають про них і намагаються надати якомога більше допомогти.

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Від Одеської обласної державної адміністрації виступила заступниця директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини – начальниця управління культури, національностей та релігій Ярослава Різникова, яка подякувала партнерам за їхню рішучу та неухильну підтримку. Серед гостей були Олександр Кіфак, почесний консул ФРН в Одеській області, та Roland Speidel від організації "Solidaritaet Ukraine". Їхня присутність підкреслила важливість міжнародної співпраці в умовах кризи та відновлення. Варто зазначити, що між Бременом та Одеською областю існують партнерські відносини, які активізувалися в умовах війни. Це співробітництво приносить значну допомогу організаціям і людям в Україні, що особливо важливо в даний час. Вчорашнє богослужіння стало яскравим прикладом того, як релігійні спільноти можуть об'єднувати людей з різних країн, сприяючи миру та підтримці. Спільна молитва та обмін досвідом створили атмосферу єдності та надії на краще.