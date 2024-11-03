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00:00 Начало.

1:28 Медики в пехоте. Дыры латают

4:40 Политики перебрасывают с больной головы на здоровую

6:25 Какой начальник, такие и подчиненные

8:17 Кадровая АГОНИЯ

9:42 Время на стороне РФ

11:25 Восточный фронт решит судьбу войны

13:00 ВСУ управляют ВРАГИ УКРАИНЫ?

16:35 Крайними назначат...

18:15 Рациональное отступление

19:46 Наступление оперативного уровня

21:42 Против ЛОМА нет приема

24:40 Списанные генералы

26:16 Усиление фронта и фортификация

29:35 Безнадега в окопах

31:25 Ложь о потерях

34:15 За родину! За Зеленского!

41:15 Насильная мобилизация

43:35 Потерянное поколение 46:38 Новый день артиллерист

а 49:35 Испытание прихожанам церкви

51:20 Предают САМЫЕ близкие 53:15 Птенцы Кучмы

55:25 Активная фаза до декабря

1:00:00 Удар в пустоту

1:02:14 Зимние квартиры



