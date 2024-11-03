[media=https://youtu.be/R-ZiWxl0XAU?si=swPwiCaV0omWr2AM]
ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/shelestlive Интервью с @OLEG_STARIKOV
00:00 Начало.
1:28 Медики в пехоте. Дыры латают
4:40 Политики перебрасывают с больной головы на здоровую
6:25 Какой начальник, такие и подчиненные
8:17 Кадровая АГОНИЯ
9:42 Время на стороне РФ
11:25 Восточный фронт решит судьбу войны
13:00 ВСУ управляют ВРАГИ УКРАИНЫ?
16:35 Крайними назначат...
18:15 Рациональное отступление
19:46 Наступление оперативного уровня
21:42 Против ЛОМА нет приема
24:40 Списанные генералы
26:16 Усиление фронта и фортификация
29:35 Безнадега в окопах
31:25 Ложь о потерях
34:15 За родину! За Зеленского!
41:15 Насильная мобилизация
43:35 Потерянное поколение 46:38 Новый день артиллерист
а 49:35 Испытание прихожанам церкви
51:20 Предают САМЫЕ близкие 53:15 Птенцы Кучмы
55:25 Активная фаза до декабря
1:00:00 Удар в пустоту
1:02:14 Зимние квартиры