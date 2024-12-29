Новорічний концерт у залі Одеської кірхи – свято музики та таланту





28 грудня 2024 року в атмосферному залі Одеської кірхи – Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви Святого Павла – відбувся чудовий Новорічний концерт, організований КЗПСО Мистецькою школою № 5 міста Одеса. Цей захід став справжнім святом музики, де на сцені звучали чудові твори класичної музики, а також новорічні та різдвяні композиції, виконані юними майстрами і їхніми наставниками.

Програма концерту:

Концерт відкрили виконанням органних творів, що стали основною темою першої частини заходу. Зал, наповнений чудовими звуками органу, створював атмосферу величі і святковості.

Й.С.Бах – Токата з Партіти VI мі мінор

Виконала Лариса Кутковська (орган), викладач Тетяна Іванова. Дж.Піерпойнт – “Jingle Bells” та М.Вербицький – “Щедрик”

Виконала Єлізавета Кащі (орган), викладач Тетяна Іванова. Георг Гендель – Менует та Й.С.Бах – Пісня

Дует скрипальок Елеонора Гамбарян та Кіра Бондарчук (скрипка), викладачі Ксенія Гончаренко та Оксана Прокопенко, партія органу – Вероніка Струк. Й.С.Бах – Прелюдія ре мінор та Й.С.Бах – Інвенція ре мінор

Виконала Нонна Абуладзе (орган), викладач Тетяна Іванова.

В перерві між виконаннями органних творів слухачі мали можливість насолодитися чудовими творами в виконанні ансамблю скрипалів «Fireflies».

В.А.Моцарт – “Алегретто” та Л.В.Бетховен – “Ода до радості”

Виконали ансамбль скрипалів «Fireflies», керівники – Ксенія Гончаренко та Оксана Прокопенко, концертмейстери – Майя Кобзар та Дар’я Бистрицька.

Після цього на сцену знову вийшли юні органісти.

Й.С.Бах – Прелюдія фа мажор

Виконала Мікі-Олена Калайда (орган), викладач Тетяна Іванова. Й.С.Бах – Прелюдія до мінор

Виконала Мілана Кузьменко (орган), викладач Тетяна Іванова. Й.С.Бах – Інвенція до мінор

Виконала Ламан Поладова (орган), викладач Тетяна Іванова. Й.С.Бах – Інвенція сі мінор

Виконала Кіра Григор’єва (орган), викладач Тетяна Іванова.

Виступи викладачів та вокальний дует

Одним із найяскравіших моментів концерту стало виконання викладачами однієї з найвідоміших класичних композицій:

Джуліо Каччіні/Володимир Вавілов – “Ave Maria”

Виконали Ксенія Гончаренко, Оксана Прокопенко, партія органу – Вероніка Струк.

Новорічна тематика в концерті також була представлена різдвяними піснями, в яких взяли участь учні та викладачі.

Муз. А. Лисяньської, сл. Н. Федкевич – “Коляда-колядочка”

Виконують дует Анна Чорна та Кароліна Михайличенко (вокал), викладач Ірина Сосницька, концертмейстери – Майя Кобзар. “Добрий вечір”

Виконує ансамбль скрипалів «Fireflies», керівники – Ксенія Гончаренко та Оксана Прокопенко, концертмейстери – Майя Кобзар та Дар’я Бистрицька. А. Кос-Анатольський – Вальс

Виконує Валерія Мартинова (скрипка), викладач Юлія Макарова, концертмейстер Лілія Голубовська. Дж. Вільямс – музика до кінофільму “Гаррі Поттер”

Виконали шумовий оркестр «ДоМіСолька» та ансамбль скрипалів «Fireflies», керівники – Ксенія Гончаренко та Оксана Прокопенко, концертмейстер – Майя Кобзар. Дж. Вільямс, аранжування З. Мартин – музика до кінофільму “Один вдома”

Виконали ансамбль скрипалів «Fireflies» та молодший хор «Музичний передзвін», керівники – Ксенія Гончаренко, Оксана Прокопенко, Соф’я Лакарен, концертмейстери – Майя Кобзар, Дар’я Бистрицька. “Новорічне попурі”

Виконують ансамбль скрипалів «Fireflies» та ансамбль гітаристів, керівники – Ксенія Гончаренко, Оксана Прокопенко, Олександр Вітковський, концертмейстери – Майя Кобзар, Дар’я Бистрицька. “Щедрик”

Виконали Ксенія Гончаренко, Оксана Прокопенко, Дар’я Бистрицька, Олександр Вітковський, Майя Кобзар.

Цей Новорічний концерт став не тільки святом музики, а й чудовою нагодою для слухачів зануритися у святкову атмосферу Різдва та Нового року. Виступи юних талантів і їхніх викладачів продемонстрували високий рівень виконавської майстерності, а також створили незабутню атмосферу, що запам’ятається надовго.