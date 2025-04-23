Конкурс, що об’єднує людей у складний час!

25 квітня 2025 року о 12.00 стартує щорічний конкурс читацьких відгуків «КНИГОЛЮБ» – партнерський проєкт Одеської національної наукової бібліотеки та громадської організації Ротарі клуб «Одеса-Рішельє», організований за підтримки Одеської обласної організації Національної спілки письменників України, Одеської обласної бібліотеки для юнацтва, офісу Мережі креативних міст ЮНЕСКО «Одеса – місто літератури ЮНЕСКО», ПАТ «ЕННІ ФУДЗ», АБ «Південний». Наші інформаційні партнери – газета «Одеське життя», «Вечерняя Одесса», «Чорноморські новини» висвітлюють на сторінках преси численні бібліотечні події, що проходять в рамках проведення конкурсу. Початок конкурсу приурочений пам'ятній події – відкриттю читальних залів Одеської міської публічної бібліотеки, яке відбулося 27 квітня 1830 року. Підсумки ж будуть підбиті 30 вересня, під час урочистостей до Всеукраїнського дня бібліотек.

Автори найцікавіших, найбільш інформативних та оригінальних відгуків будуть відзначені почесними дипломами та грошовими преміями від меценатів, а також отримають електронні сертифікати про участь у конкурсі.

Конкурс спрямований на популяризацію книги та читання, на підтримку активних учасників читацького та літературного руху, промоцію та репрезентацію сучасної української книги, виховання культури читання на кращих зразках української та світової літератури, визначення якості нових вітчизняних видань та їх рейтингу серед користувачів.

Уже 14 років поспіль цей конкурс об'єднує людей, для яких читання стає життєвою стратегією успіху, що визначає можливості для якісного здобуття якісної освіти, розвитку критичного мислення, самореалізації особистості. Попри складні виклики воєнного часу, інтерес до книги не згасає, а читання є одним із ключових факторів розвитку людського потенціалу.

До конкурсу долучаються автори не тільки з Одеси, а і з різних куточків України. Організаційний комітет отримував відгуки з Прикарпаття, Волині, Чернігівщини, Львова, Києва та інших місць. У конкурсі щороку беруть участь наші співвітчизники – вимушені переселенці, що мешкають у Німеччині, Італії та Польщі.

Минулоріч переможницею конкурсу стала львів’янка Оксана Харламова, яка надіслала 21 відгук на прочитані книжки сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів!

Оргкомітет конкурсу під час його відкриття 25 квітня відзначить у новій номінації одного з найзапитуваніших авторів, чиї твори щороку представлені на виставці книжок до конкурсу читацьких відгуків «Книголюб», та користуються високим читацьким попитом, письменника, поета, кіносценариста, військовослужбовця Валерія Пузіка.

Цьогоріч увазі учасників конкурсу будуть представлені понад 100 книжок – лауреатів державних, національних та міжнародних премій. Перелік видань представлено на сайтах ОННБ та бібліотек-партнерів, однак і учасник може подати рецензію на вітчизняну книжкову новинку за власним вибором.

Тож до уваги кожного, хто вміє читати і писати! Ви можете написати найкращий відгук на книгу, яка вас захопила та стати переможцем конкурсу, отримати грошовий приз і пам’ятні подарунки від численних спонсорів та партнерів.

Як стати переможцем:

- прочитати за рік хоча б одну книгу, які вийшла у видавництвах України протягом 2024– 2025 років і написати про неї;

- якщо розгубилися перед великим вибором книжок – заглянути в ОННБ, де зі стенду «КНИГОЛЮБ» бібліографи допоможуть вам вибрати одну із запропонованих.

- поставити нагадування собі, що читацькі відгуки приймаються до 20 вересня включно!

Ну а якщо зовсім коротко, то послідовність дій на шляху до перемоги така – ЧИТАЙ! ПИШИ! ПЕРЕМАГАЙ!

Довідки та пропозиції за тел.: (048) 723-21-93

та viknaonnb@gmail.com

Детальніше про конкурс (умови, новини, оголошення тощо) на odnb.odessa.ua та в спільноті «Книголюб» facebook.com/groups/bookfan