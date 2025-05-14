Семінар до 1700-річчя І Вселенського собору: богословське осмислення спадщини Нікеї

В Одесі в Церковному центрі св. Павла Німецької євангелічно-лютеранської церкви України відбувся семінар, організований Інститутом екуменічних студій Українського католицького університету, який був присвячений 1700 річчю Першого Вселенському Собору в Нікеї. Семінар давав змогу осмислення історичного значення цієї події для християнської віри.

Захід зібрав науковців-богословів, священнослужителів представників Греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, Євангельських християн баптистів, Української православної церкви та Німецької євангелічно-лютеранської церкви України для обговорення впливу рішень Собору на формування віровчення, літургійну практику та міжцерковний діалог у сучасному контексті.

Особливу увагу було приділено Нікейському символу віри, визначенню божественності Христа та утвердженню Його людської епостасі. Саме визнання поєднання в Ісусі Христі божественної та людської природи стало не лише богословським проривом, але й визначальним чинником формування гуманістичних традицій у християнській культурі. Ця ідея заклала основи нового бачення людської гідності, цінності особистості та прав людини, що вплинуло на подальший розвиток європейської цивілізації.

На семінарі з доповіддю «Протестантський погляд на Нікейський Собор» виступив Павло Шварц, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви України.

Учасники семінару також розглянули актуальні виклики, що постають перед українськими Церквами в умовах війни, суспільних трансформацій та пошуку єдності. Семінар покликаний не лише вшанувати історичну дату, але й сприяти глибшому розумінню богословської спадщини Нікеї та її значення для сьогодення.

Організатори заходу — Комісія Української Греко-Католицької Церкви з міжконфесійних і міжрелігійних відносин спільно з Інститутом екуменічних студій Українського католицького університету (УКУ).

Комісія УГКЦ вже багато років координує діалог між різними християнськими конфесіями в Україні, сприяючи збереженню духу взаєморозуміння та співпраці. Інститут екуменічних студій УКУ — провідна науково-освітня платформа, що займається міжконфесійною та міжрелігійною проблематикою, а також просуває ідеї єдності, миру та християнської солідарності в суспільстві.

Спільними зусиллями організатори прагнуть створити простір для відкритого діалогу, наукового осмислення та духовного оновлення у світлі історичної спадщини І Вселенського собору.