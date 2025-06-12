Сила знання і взаємодії: підсумки роботи Причорноморського відділення "Міжнародної Академії Біоенерготехнологій"

В Одесі підбили підсумки року, обговорили плани, нові імена та ініціативи, які мають вивести академію на новий рівень розвитку

Ключові тези:

Відбулося регіональне засідання Міжнародна академія біоенерготехнологій за участі представників із Києва, Харкова, Дніпра, Полтави, Івано-Франківська. Представлено результати роботи: семінари, публікації, співпраця з університетами, допомога військовим та ВПО. Презентовано молоде крило академії та окреслено потребу в менторській підтримці. Оголошено амбітні плани: нові майстер-класи, бюлетень, участь у міжнародній конференції, розширення партнерств. Запропоновано міжрегіональні ініціативи: літня школа, цифровізація, переклади, єдиний реєстр методик.

У червні в Одесі відбулося засідання Причорноморського регіонального відділення Міжнародної академії біоенерготехнологій, яке стало не лише підбиттям підсумків року, а й платформою для міжрегіонального діалогу, обміну досвідом і формування нових орієнтирів у роботі академії.

Єдність енергії — єдність дії

Зі вступним словом виступив керівник регіонального осередку, який подякував колегам з інших міст за особисту присутність, активну участь у житті академії та небайдужість у складні часи. Він наголосив:

«Міжнародна академія біоенерготехнологій — це потужне поле підтримки, знань і практик, що об’єднує людей без кордонів».

Рік роботи у фактах

Проведено 3 науково-практичні семінари з участю понад 60 фахівців. Встановлено партнерство з Одеським медичним університетом, ветеранськими організаціями, місцевими радами. Опубліковано 8 авторських статей у виданнях академії. Впроваджено практичні методики роботи з військовими та внутрішньо переміщеними особами на базі місцевих реабілітаційних центрів.

Молодь у фокусі

Особливу увагу приділено залученню молодих науковців і практиків до академії. Уперше представлено нових учасників, які досліджують психосоматику, енергоінформаційні поля та адаптаційні техніки. Запропоновано створити систему менторської підтримки молодих кадрів.

Плани на 2025 рік

Проведення 4 відкритих майстер-класів у містах Причорномор’я. Випуск щоквартального інформаційного бюлетеня. Активна підготовка до участі в міжнародній конференції Міжнародна академія біоенерготехнологій (листопад, Київ). Розширення співпраці з медичними та психологічними установами. Участь у державних програмах підтримки ветеранів та ВПО.

Пропозиції від інших регіонів

Ініціатива створення єдиного реєстру сертифікованих методик. Запуск літньої школи з біоенерготерапії. Цифровізація бази академії та створення онлайн-архіву публікацій. Формування перекладацької групи для популяризації українських досліджень за кордоном.

Момент, який нас сьогодні об’єднав — це щедра на дари весна та можливість провести коротку презентацію діяльності нашої Академії.

Міжнародна академія біоенерготехнологій — це потужна спільнота, яка об’єднує науковців, дослідників, практиків із 22 країн світу. Ми пишаємося тим, що маємо в складі Академії сильну команду фахівців, які займаються альтернативним знанням, духовними практиками, розвитком людини.

Цього року в Академії відбулася зміна керівництва. Як чинний президент Міжнародної академії, сьогодні я представляю команду, яка вже сформувалася в нашому Причорноморському регіональному відділенні. Це поєднання досвіду та молодості, мудрості та новаторства.

Хочу познайомити вас із нашими майстрами, зокрема дати слово як молодим фахівцям, так і поважним науковцям, які вже десятиліттями працюють на ниві наукової творчості.

Про Академію

Академія існує понад 30 років. Торік ми відзначили її ювілей. Її незмінним президентом упродовж усіх років був Ткаченко Володимир Андрійович — знаний професор, учений, особистість широкого масштабу, творець не лише наукової школи, а й унікальних напрямів досліджень.

Нові призначення

З радістю повідомляю, що нове призначення в нашому регіональному відділенні — Нагорняк Софія Михайлівна, яка очолює кафедру ведичних знань.

Софія Нагорняк:

Ведичні знання — це не лише про душу й тіло. Це про зв’язок із Богом, із природою, зі Всесвітом. Понад 35 років я працюю з людьми, розробляю авторські методики та продукцію, яка працює на благо людини. Наша кафедра об’єднує активних людей, ми готуємо нові програми, які допоможуть усім охочим розвиватися. Академія видає дипломи, що дають можливість практикувати та здобувати навички не лише для себе, а й щоб допомагати іншим.

Академік Сергій Петрович:

Я є нумерологом, коректором життєвих шляхів. Це напрям, що ґрунтується на кількох традиціях нумерології та дозволяє коригувати життєві ситуації в таких сферах, як кар’єра, фінанси, стосунки та здоров’я. Разом із Софією Михайлівною ми навчаємо людей розуміти свою дату народження, обирати сприятливі періоди для важливих подій, знаходити себе.





Школи Академії

З 2010 року при Академії діє школа "Пізнай себе, пізнай нове і формулу здоров’я", заснована професором Василем Степановичем Білокриницьким. Зараз її очолює доктор філософії Світлана Михайлівна Бєлова. У школі працюють фахівці, психологи, педагоги, зокрема молоді науковці: Лариса Михайлівна Сидорова, Сергій Володимирович Муляк, Леонід Бурдико, Станіслав Іванович Кобилянський.

До нашого відділення долучилися також:

Асоціація "Аура" — керівник Єлена Сибірська; Арттерапевт — Марта Немченко.

Проєкт Янтра Міра

Це міжнародна ініціатива, яка діє в Болгарії та інших країнах. Вона об’єднує ведичні знання і центр "Юний Нобеліст", який очолює Володимир Ігнатенко.

Володимир Ігнатенко:

Ми навчаємо дітей любити себе, розвивати свідомість, діяти через любов. У програмі — духовний розвиток, оздоровлення, творчість. Діти, які проходять у нас навчання, вчаться жити власним життям, слухати себе, досягати внутрішнього балансу. Спостерігаємо чудові результати — діти стають активними, щирими, знаходять своє місце в соціумі.

Юрій Работін:

Ми разом, і це головне. Життя — як ріка, що омиває береги. Те, що ви робите — важливо. Альтернативна наука — це не лише теорія, а й практичні знання, досвід, реальні справи. Наше завдання — передати ці знання молодому поколінню, і ми вже це робимо. Ваша діяльність — це частина великої роботи в ім’я України.

На завершення заходу прозвучало:

"Міжнародна Академія Біоенерготехнологій" — це не просто знання. Це відповідальність перед людьми і суспільством.







