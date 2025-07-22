Урочисте відкриття виставки живопису "UA Зоо-Арт" у Літературному музеї Одеси: синергія культури, мистецтва та любові до тварин

19 липня у стінах Одеського Літературного музею відбулося відкриття унікального культурного проєкту — виставки живопису "UA Зоо-Арт", що стала результатом співпраці між музеєм та Одеським зоопарком. Виставка об'єднала художні роботи працівників зоопарків Одеси, Миколаєва, Луцька та Рівного, створивши потужний культурний меседж єдності, стійкості та натхнення.

Від музею — до сердець

Відкрила захід ведуча Ганна Комякова, а з вітальним словом до гостей звернулися представники Літературного музею, підкресливши важливість проєкту як синтетичної мистецької ініціативи.

«Цей проєкт не лише про мистецтво. Це про відкритість музею, його готовність бути живим культурним простором, що об’єднує регіони, людей, професії», — наголосила одна з працівниць музею.

Слово влади — підтримка культурного фронту

Іван Ліптуга, директор Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради, підкреслив, що виставка стала унікальною подією не лише для Одеси, а й для всієї країни.

«Це — поєднання образотворчого мистецтва й любові до тварин. Наші зоопарки не лише пережили важкі часи, а стали прикладом відданості й гуманізму. Люди, які там працюють, — це місіонери. І ця виставка — яскраве тому підтвердження», — зазначив Ліптуга.

Культура як простір рівноваги й надії

Генеральний директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, ініціатор ідеї виставки, говорив емоційно і натхненно:

«Наш зоопарк створений не лише для тварин, а й для людей. Ми маємо бути простором спокою, натхнення, психологічного комфорту. А мистецтво — це ще один інструмент для цього. Я дуже щасливий, що нам вдалося реалізувати ідею. Дякую кожному, хто долучився».

Його слова стали лейтмотивом заходу — саме в період війни такі події, за словами організатора, "вистрілюють", бо несуть надію й красу.

Від ідеї до реалізації — кураторський внесок

Кураторкою виставки стала Олена Алексєєнко — журналістка, художниця, Почесна працівниця культури України, яка долучилася до реалізації ідеї з величезним ентузіазмом.

«Це не просто експозиція — це подія. Це глибока розмова з суспільством, через кольори, образи, фотографії. Тут 85 робіт — кожна з них говорить серцем. Велика честь бути частиною цього проєкту», — наголосила Алексєєнко.

Символічним моментом стало вручення Ігорю Білякову пам’ятного сувеніру — «пам’ятки про козацький рід», адже, як згадала кураторка, у попередньому проєкті він зображував Козака Мамая.

Митці, що малюють не лише пензлем, а й душею

У виставці взяли участь десятки художників, серед яких — Олена Беспалова, Олег Явкін, Ігор Назаренко, а також фотохудожниці Оксана Термовсєсянць та Олена Ксенофонтова.

«Це подія — культурна Перемога. Велика подяка очільнику Одеського зоопарку за чудову ідею та її блискуче втілення», — відзначив митець Ігор Назаренко.

Кожен учасник виставки отримав подяки й грамоти за внесок у розвиток культури, за мистецьке служіння суспільству навіть у найтемніші часи.

Музика — як мистецтво емоцій

Особливу атмосферу заходу створив дует "Innuendo" у складі Майї Кобзар (вокал) та Олександра Вітковського (гітара), виконавши композиції, що стали музичним символом духовної єдності.

Відгуки партнерів та гостей

Партнери й почесні гості висловлювали своє захоплення подією. Юрій Работін, голова Одеської регіональної організації НСЖУ:

«Це одна з найяскравіших подій за часи війни. Люди створили справжні шедеври. Треба зберегти цю виставку — видати каталог чи книгу, щоб мистецтво зоопарків України стало надбанням усієї нації».

Підприємець Василь Стах відзначив силу й сміливість організаторів:

«Я пишаюся не тільки виставкою, а й вами, Ігоре Володимировичу. Попри все, ви створили простір, де люди творять і надихають. Це надзвичайно».

Символічне завершення — початок нової традиції

На завершення церемонії прозвучала композиція Maksim Mravica, Хорватская Рапсодия (Кавер версия). у виконанні дуету "Innuendo", а Ігор Біляков оголосив:

«Виставка працюватиме до 30 липня. Запрошуємо всіх! Це можливість побачити, як щиро й глибоко творять працівники наших зоопарків. Я щиро вдячний кожному, хто прийшов. Без вашої підтримки цього б не сталося».

"UA Зоо-Арт" — це більше, ніж виставка. Це культурне явище, яке доводить, що навіть під час війни мистецтво — живе, об’єднує та лікує. І саме через такі події народжується нова українська культура — відважна, щира, жива.